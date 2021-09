Spider-Man a los tribunales: Marvel se enfrenta a los herederos de sus autores por el control de los superhéroes

La entente Marvel/Disney ha construido la franquicia más rentable de todos los tiempos, y la que hoy en día más dinero y conversación es capaz de generar. Es quizá por ello que, con la correspondiente omnipresencia en la actualidad mediática y a causa de una serie de prácticas muy irregulares, sufra a cada tanto reveses en lo relativo a la imagen pública y el modo de relacionarse con sus artistas. La demanda interpuesta por Scarlett Johansson contra la Casa del Ratón a cuenta del sueldo por Viuda Negra (comprometido, supuestamente, por la decisión de darle un estreno híbrido en Disney+) es solo uno de los frentes abiertos, pues la cúpula de Marvel no deja de enfrentarse a cuestionamientos sobre la propiedad de sus personajes.

En los últimos meses han tomado forma varias críticas hacia el modo en que la maquinaria de Kevin Feige trata a sus autores, sobre todo por la escasa remuneración que estos reciben mientras sus personajes e historias ganan millones de dólares en el audiovisual. El caso de Ed Brubaker es sonado: el creador del Soldado de Invierno ha sido muy vocal con la marginación que ha sufrido (extendida a una ausencia total de ganancias por la aparición de su personaje en la saga del Capitán América y la posterior Falcon y el Soldado de Invierno), y a este historial de conflictos hay que añadir ahora la amenaza de rescisión del contrato que enarbolan los herederos de los creadores de cabeceras tan indispensables como las suponen Spider-Man, Thor, Viuda Negra, Capitana Marvel, Ant-Man y Doctor Strange.

Según recoge The Hollywood Reporter, estos herederos han reclamado derechos de autor por los personajes citados, presentando docenas de avisos en la Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. En caso de que la medida surtiera efecto Disney no perdería la propiedad de estos personajes, pero sí debería pagar una cuantiosa suma a los demandantes, de forma que el estudio ya ha puesto en marcha una defensa y ha erigido a Daniel Petrocelli (el mismo que lleva el asunto de Johansson) como el abogado líder de la misma. Petrocelli se enfrenta a Marc Toberoff, representante de los demandantes que anteriormente se ha visto envuelto en litigios similares a cuenta de los patrimonios de Jack Kirby, Jerry Siegel o Joe Schuster.

Precisamente amparándose en lo sucedido con Kirby (cuyos derechos de autor fueron reclamados sin éxito por Patrick S. Dikto) está impulsando su defensa Petrocelli, puesto que Marvel argumenta que no hay un derecho válido y que todos los personajes fueron creados en términos de “trabajo de encargo”. Cuando Toberoff y los herederos de Kirby reclamaron derechos de autor los tribunales acabaron dando la razón a Marvel, y es justo lo que Petrocelli espera que ocurra con estas nuevas amenazas de rescisión. “Dado que se trata de obras realizadas por encargo y, por tanto, propiedad de Marvel, confirmamos que las notificaciones de rescisión no son válidas y no tienen efecto legal”, ha declarado Petrocelli.

Por contra, el equipo de Toberoff replica que estos personajes no fueron desarrollados bajo el régimen de encargo, sino que los autores eran autónomos que cedieron un trabajo protegido por derechos de autor a la editorial mientras esta se acogía a una normativa desfasada. “En el centro de estos casos se encuentra una interpretación anacrónica y muy criticada de ‘trabajo por encargo’ en virtud de la Ley de Derechos de Autor de 1909, que debe ser rectificada”, ha declarado Toberoff, seguidamente a remitirse a lo ocurrido con la herencia de Kirby. “En aquel momento me preguntaron si lamentaba no haber corregido esa injusticia legal, y efectivamente lo hice. Respondí entonces que volvería a haber casos similares, y aquí estamos”.

Toberoff representa a Larry Lieber (hermano de Stan Lee y cocreador de Thor, Iron Man y Ant-Man) paralelamente a los patrimonios del citado Dikto (Spider-Man y Doctor Strange), Don Heck (Iron Man, Viuda Negra y Ojo de halcón), Don Rico (Viuda Negra) y Gene Colan (Capitana Marvel, Falcon y Blade). Por lo pronto, el equipo de Petrocelli ya ha presentado cinco contrademandas en las que se solicita que el tribunal declare que sus derechos de autor son válidos, sin exigir a Toberoff indemnización por daños y prejuicios.

