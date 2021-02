'Spider-Man 3': Tom Holland comparte una foto del rodaje junto a su hermano

Tras diversas idas y venidas, Tom Holland rueda estos días la tercera entrega del Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel. Aunque por el momento desconocemos detalles sobre la trama y sus personajes, el actor británico ha querido compartir una primera imagen desde el set de rodaje y sus primeras impresiones.

En la fotografía, compartida a través de su cuenta de Instagram, podemos ver a Holland junto a su hermano pequeño, Harry Holland, quien también podría aparecer en la nueva entrega.

"Hoy fue fácilmente uno de los días más memorables de mi carrera. Para los que estaban allí, ya sabéis de lo que hablo, y para lo que no lo estabais... ¡es mejor que os abrochéis los cinturones!", adelantaba Holland sobre el nuevo filme, que promete traernos muchísima diversión. Una nueva producción en la que cabe hasta una posible aparición de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

No ha sido la única imagen que hemos podido ver estos días, ya que algunos medios estadounidenses se han hecho eco de unas fotografías filtradas a través de las redes sociales. Estas instantáneas podría adelante el regreso de la armadura de hierro, que el personaje vestía con anterioridad en las películas del MCU.

Otras teorías apuntan directamente a que Spider-Man 3 estaría ligada a la exitosa Bruja Escarlata y Visión, en emisión en estos momentos, o a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Habrá que esperar un poco más para ver al superhéroe en acción. La película podría llegar a finales de 2021 o principios de 2022.