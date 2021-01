‘Space Jam 2’, ‘El Escuadrón Suicida’, ‘Malignant’... HBO Max avanza todo lo que viene en 2021

Netflix inauguró 2021 con un avance que dejaba ver todas sus novedades cinematográficas de los próximos meses, lanzando el primer embate en la misma guerra del streaming donde HBO Max, luego de la decisión de Warner, ha ganado fuerza en los últimos meses. Ante la crisis del coronavirus, la major decidió ensamblar un modelo híbrido según el cual todas sus películas (empezando por Wonder Woman 1984) iban a estrenarse simultáneamente en HBO Max y en las salas, topándose con graves críticas. Más allá de ellas, sin embargo, la plataforma de streaming está dispuesta a que 2021 sea su gran año, y por ello acaba de lanzar un avance donde se dan cita sus principales apuestas. Las mismas que iban a ser originalmente estrenadas de forma exclusiva en cines.

El avance es escueto pero muy impactante debido a que es la primera vez que se muestra metraje de películas como Mortal Kombat (que ayer mismo reveló unas cuantas imágenes), la nueva película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood titulada Cry Macho, Malignant (regreso de James Wan al terror) o, claro, Space Jam: Nuevas leyendas, donde podemos ver fugazmente a LeBron James junto a Bugs Bunny. Se trata, sobre todo, de una lluvia de títulos donde destaca lo ocurrido con Matrix 4, cuyo logo reza simplemente “Matrix”. ¿Será ese el título definitivo, distanciándose del de la primera parte por la eliminación del “the”? ¿O es que aún no se les ha ocurrido uno mejor?

Las películas aparecidas en el anuncio, acompañadas de su fecha de estreno provisional (en muchos casos sin confirmar en España) en cines y HBO Max, son las siguientes: The Little Things (27 de enero), Judas and the Black Messiah (1 de febrero), Tom y Jerry (19 de febrero), Godzilla vs. Kong (26 de marzo), Mortal Kombat (16 de abril), Expediente Warren: Obligado por el demonio (3 de junio), En un barrio de Nueva York (18 de junio), Space Jam: Nuevas leyendas (16 de julio), El Escuadrón Suicida (6 de agosto), The Many Saints of Newark (24 de septiembre), Dune (1 de octubre), King Richard (19 de noviembre) y Matrix 4 (22 de diciembre).

Those who wish me dead, Malignant y Cry Macho aún no tienen fecha confirmada, y cabe señalar la posibilidad de que Dune se estrene finalmente de forma exclusiva en cines gracias a la presión conjunta de Legendary Entertainment y Denis Villeneuve. Puedes ver el avance bajo estas líneas.