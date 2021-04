‘Soul’ y ‘Wolfwalkers’ triunfan en los premios Annie

A poco que pienses en la animación que nos dio 2020 es inevitable hacerlo en la dupla de películas que forman Soul y Wolfwalkers. Ambos largometrajes han sido los que han protagonizado más titulares y alabanzas de un año tan extraño (pero tan generoso para el medio animado), algo de lo que se han terminado haciendo eco los Annie Awards, considerados los Oscar de la animación y expedidos por la International Animated Film Society. Así, en su 48 edición estos premios han erigido a las apuestas de Pixar y Cartoon Saloon como las grandes triunfadoras.

Soul se ha hecho con siete Annie incluyendo Mejor película, Mejor música y Mejor guion, mientras Wolfwalkers ha conseguido cinco en los que destacan el de Mejor producción independiente, Mejor dirección y Mejor diseño de personajes. La gala se ha celebrado de forma virtual (lo que ha permitido recogidas de premios muy originales, incluyendo a Genndy Tartakovsky aceptando el de Mejor dirección de TV por Primal desde la ducha), y también ha premiado obras tan variopintas como The Mandalorian (por mejor animación para acción real) o el videojuego Spider-Man: Miles Morales por la animación de sus personajes.

Tanto Wolfwalkers como Soul aspiran a replicar su triunfo en los Oscar, a celebrarse el próximo 25 de abril. A continuación tienes las principales candidaturas, con el título ganador en negrita.

Mejor película

Onward

Soul

Los Croods: Una nueva era

Los hermanos Willoughby

Trolls 2: Gira mundial

Mejor película independiente

La oveja Shaun. La película: Granjaguedón

Calamity

On-Gaku: Our Sound

Wolfwalkers

El amor está en el agua

Mejor serie infantil

Hilda

El ascenso de las Tortugas Ninja

She-Ra y las princesas del poder

Star Wars: The Clone Wars

Victor & Valentino

Mejor serie para audiencia general

Close Enough

Primal

Harley Quinn

Rick y Morty

The Midnight Gospel

Mejores efectos digitales

Más allá de la luna

Soul

Los Croods: Una nueva era

Trolls 2: Gira mundial

Wolfwalkers

Mejor animación de personajes en televisión

Alien Xmas

BoJack Horseman

Cosmos: Otros mundos

Las aventuras de Bo Peep

Hilda

Mejor animación de personajes en cine

Onward

Soul

Los Croods: Una nueva era

Los hermanos Willoughby

Wolfwalkers

Mejor dirección en cine

Rémi Chayé por Calamity

Glen Keane por Más allá de la luna

Masaaki Yuasa por El amor está en el agua

Pete Docter y Kemp Powers por Soul

Tomm Moore y Ross Stewart por Wolfwalkers

Mejor dirección en televisión

Genndy Tartakovsky por Primal

Hiro Kaburagi por El timador timado

Michael Moloney por Mao Mao: Heroes of Pure Heart

Alan Wan por El ascenso de las tortugas ninja

Eddie Trigueros por El maravilloso mundo de Mickey Mouse

Mejor música en cine

Onward

Soul

Más allá de la luna

Los hermanos Willoughby

Wolfwalkers

Mejor música en televisión

Sangre de Zeus

Mira, Royal Detective

The Tiger who Came to Tea

Star Trek: Lower Decks

Star Wars: The Clone Wars

Mejor guion en cine

La oveja Shaun. La película: Granjaguedón

Onward

Más allá de la luna

Soul

Wolfwalkers

Mejor guion en televisión

Policías y ladrones

Hilda

Si me pasara algo, os quiero

Las aventuras de Bo Peep

To: Gerard