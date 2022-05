Sorpresa: Jessica Chastain encarna a la hermana de Donald Trump en lo nuevo de James Gray

Hay gente afortunada que ya ha podido ver en Cannes Armageddon Time, lo nuevo de James Gray. Gray es, sin muchas dudas que valgan, uno de los grandes cineastas estadounidenses en activo, y para su nueva película ha decidido engrosar esta moda según la cual varios autores se remontan a sus años de formación para encadenar reflexiones de variado pelaje. En el caso del autor de Ad Astra, todo apunta a que no ha querido limitarse a la nostalgia, sino que ha usado su experiencia escolar para establecer una tesis sobre la discriminación racial y los cambios que trajo la administración de Ronald Reagan en los EE.UU. de los años 80.

Armageddon Time nos cuenta las andanzas de un niño interpretado por Michael Banks Repeta (émulo de Gray) rodeado de sus padres (Jeremy Strong y Anne Hathaway) y abuelo (Anthony Hopkins). La acción toma lugar en Nueva Jersey, y a la hora de recrear determinados acontecimientos históricos Gray no teme dar nombres concretos. Así es como los asistentes del Festival de Cannes han descubierto que el film cuenta con la aparición de Maryanne Trump y Fred Trump, hermana y padre del expresidente de EE.UU. Donald Trump respectivamente. Ambos son interpretados por Jessica Chastain y John Diehl, y la primera resulta tener una escena clave donde es protagonista.

Ya íbamos avisados. Gray desveló hace tiempo que quería que Maryanne Trump apareciera en su película, interpretada originalmente por Cate Blanchett. “Blanchett solo va a trabajar tres días, me está haciendo un favor. Tiene que pronunciar un discurso muy largo, en una escena que seguro que va a robar. He intentado recrear el discurso real lo mejor que he podido en mi memoria”, dijo el director de Two Lovers. Se refiere a un discurso inequívocamente conservador que Maryanne da en la escena citada, aleccionando a los estudiantes ricos de la escuela Kew-Forest en torno al trabajo duro y la ambición. Parece ser que el acuerdo con Blanchett no prosperó, y Chastain tuvo que reemplazarla.

El cameo de Chastain tiene lugar poco después de que haya ganado el Oscar por Los ojos de Tammy Faye. Su discurso se basa en una intervención real que Maryanne hizo en compañía de su padre, cuando esta era una importante jueza federal y trabajaba para el gobierno Reagan. Veremos cómo sienta su retrato según Armageddon Time (que aún no tiene fecha de estreno) vaya siendo descubierta por más espectadores.