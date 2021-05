Sony ya piensa en una película de Spider-Man vs. Venom

¿Tom Holland contra Tom Hardy? En el universo cinematográfico de superhéroes y villanos la batalla entre ambos equivaldría a ver Spider-Man contra Venom, uno de los principales enemigos del trepamuros. Sony es la que posee aún los derechos para el cine del icónico hombre araña, aunque haya pactado con Disney para que este pudiera aparecer en el UCM oficial de Marvel Studios, y según parece no descarta además un futuro proyecto con sus dos personajes estrella de la franquicia.

Hace nada podíamos ver el primer tráiler de la segunda película en solitario del simbionte, Venom: Habrá Matanza (y allí con Tom Hardy enfrentándose a Woody Harrelson), pero las posibilidades que ofrecería un posible encuentro entre los dos mencionados titanes hace que los ejecutivos de Sony se estén frotando las manos y planeando seriamente realizar un crossover, según las fuentes consultadas por Giant Freakin Robot.

Teniendo en cuenta que las próximas navidades se estrenará Spider-Man, Sin camino a casa y que nos adentrará en una trama de multiversos, la idea ya no parece tan descabellada, pues abriría las puertas a opciones que Sony ahora mismo no posee. Por ejemplo, en su acuerdo con Disney, no le permite que aparezca el Spider-Man de Tom Holland u otras referencias al UCM en los diversos spin-off o películas en solitario que realice de otros personajes ajenos al hombre araña.

De momento, Venom: Habrá Matanza tiene previsto estrenarse el 8 de octubre, Spider-Man: Sin camino a casa el 17 de diciembre y, no nos olvidemos, el vampírico Morbius con Jared Leto (otro personaje de Marvel en manos de Sony) el 28 de enero de 2022.