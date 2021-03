Sony retrasa varios meses el estreno de ‘Venom: Habrá matanza’

Ya ha pasado más de un año desde el estallido de la pandemia, y el que ya haya vacunas en circulación no impide que las majors sigan modificando sus calendarios de estrenos a marchas forzadas, ante la perspectiva de llegar a cines cerrados o con aforo demasiado limitado. Es por ello que en lo que llevamos de 2021 no han dejado de darse aplazamientos de fechas, paralelamente a la decisión de algunos estudios por darle preeminencia al streaming a través de modelos híbridos. Sony, por el momento, no puede permitirse algo así, de ahí que haya resuelto volver a retrasar Venom: Habrá matanza.

Se trata de la secuela de Venom, que protagonizada por Tom Hardy y dirigida por Ruben Fleischer se topó con un mayúsculo éxito de taquilla en 2018, pese a las ásperas críticas que recibiera. Andy Serkis sustituye a Fleischer como director y Woody Harrelson regresa como Carnage en calidad de villano principal, al tiempo que se incorpora Naomie Harris y Michelle Williams encarna nuevamente al interés romántico del protagonista. El film estuvo inicialmente programado para estrenarse en octubre de 2020, pero la crisis sanitaria exigió que se pasara al 25 de junio, y ahora The Hollywood Reporter informa que la fecha ha vuelto a cambiar.

Venom: Habrá matanza se estrenaría finalmente este 17 de septiembre; al menos en EE.UU., pues está por ver cómo se traducirán estos cambios en España. En lo relativo al calendario norteamericano, la secuela de Venom ha tomado el lugar de Man from Toronto, película de acción con Kevin Hart, Kaley Cuoco y el mismo Harrelson que interviene en Venom 2, y ahora mismo esta se encuentra sin fecha. El nuevo aplazamiento permitirá que el equipo del film tenga más tiempo para desarrollar su posproducción, que hemos de suponer en una fase temprana por el hecho de que aún no hayamos visto ni una sola imagen o teaser del film.