Solo el 35% de los espectadores habría visto entera ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ en EE.UU.

Estos días cunde una sensación de euforia entre el fandom de Zack Snyder, y no es para menos: el movimiento organizado como #ReleaseTheSnyderCut consiguió convencer a Warner de poner en pie una versión de Liga de la Justicia tal y como la había concebido su director antes de que fuera sustituido por Joss Whedon, y el pasado 18 de marzo La Liga de la Justicia de Zack Snyder llegó al streaming. Ahora estos mismos fans exigen que el estudio continúe en esta senda y devuelva a Snyder las riendas del universo (la iniciativa es #RestoreTheSnyderverse), pero lo hacen cuando HBO Max aún no ha dado cifras oficiales de cómo ha funcionado el film entre sus suscriptores.

De hecho, y como pasa con otras plataformas de streaming, HBO Max no hace públicos sus datos a menos que se trate de un triunfo sin paliativos, lo que hasta ahora ha sumido en cierta ambigüedad la recepción de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Según un artículo de Forbes, de hecho, no nos deberíamos apresurar a la hora de dejar que la reacción entusiasta de los espectadores insinúe un gran éxito. Y es que el medio ha tenido acceso a datos de Samba TV, consultora externa a Warner, y las perspectivas no son tan halagüeñas como parece: La Liga de la Justicia de Zack Snyder habría llegado durante su primera semana en EE.UU. a unos 2.2 millones de hogares.

Contextualicemos estas cifras. En oposición a La Liga de la Justicia, Wonder Woman 1984 (también disponible en su momento dentro de salas convencionales) reunió a su estreno en HBO Max a unos 3 millones de espectadores. Atribuyendo a cada persona una ganancia de 9.37 dólares en tanto a la suscripción al servicio, La Liga de la Justicia de Zack Snyder habría alcanzado unos 20.7 millones, que el estudio de Samba TV matiza aún más: esos 2.2 millones de hogares se adscriben a quienes vieron al menos cinco minutos de la película. Dado que esta dura 242 minutos, la fracción es muy pequeña y no sirve para hacerse una idea nítida de cómo ha sido recibida por los suscriptores.

La propia Samba TV entrega otro dato revelador: de los 2.2 millones, solo 800.000 habrían visto La Liga de la Justicia de Zack Snyder entera. Es decir, menos de la mitad de los espectadores escrutados, un 36%. No se trata, en fin, de datos triunfales en modo alguno, pero hay que tener en cuenta otros factores como el hecho de que Samba TV sea una agencia externa (inevitablemente hay que tomar sus cálculos con pinzas) y la cuestión de la rentabilidad. En base a esta, otros medios como Bloomberg destacan que La Liga de la Justicia de Zack Snyder habría sido el mayor éxito de HBO Max en toda su andadura.

El peculiar proyecto de Warner solo requirió 70 millones en calidad de efectos digitales y reshoots; al fin y al cabo, la película ya estaba prácticamente completada antes de que los fans exigieran su Snyder Cut desde las redes sociales. Este coste hay que contraponerlo con las potenciales suscripciones que el film le habría traído a HBO Max, y que al parecer en sus primeros días habrían registrado un aumento de 8.9 personas desde la aplicación móvil. No deja de ser, por tanto, una victoria sólida, y de la que hay que esperar a saber qué tal ha funcionado el film fuera de EE.UU. Si al final el éxito es lo suficientemente amedrentador, es posible que Warner le dé un par de vueltas a la posibilidad de restaurar el Snyderverso.