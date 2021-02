Sofia Coppola asegura que no puede conectar con películas sin personajes femeninos

A lo largo de su filmografía, Sofia Coppola se ha caracterizado por escribir personajes femeninos complejos y de cierto grado de iconicidad, como ocurrió en Las vírgenes suicidas con la Lux Lisbon de Kirsten Dunst, o en Lost in Translation con la Charlotte de Scarlett Johansson. En 2020 estrenó On the Rocks en Apple TV+ con el memorable protagonismo de Bill Murray y una Rashida Jones en la línea de estas impactantes mujeres protagonistas; todo lo cual parece haber conducido a que Coppola espere de las películas que ve que sus personajes femeninos estén tan cuidados como los suyos. De hecho, si no los encuentra la cineasta asegura verse incapaz de conectar con la propuesta.

Lo ha revelado durante una conversación con Emerald Fennell auspiciada por Screen International. Fennell está nominada a Mejor dirección en los Globos de Oro que se entregan esta noche por Una joven prometedora (que también ha obtenido nominación a Mejor película y para la protagonista Carey Mulligan), y durante su charla con Coppola aprovechó para describir su colaboración con Mulligan como una gran experiencia. “Nos entendimos inmediatamente y eso facilitó mucho el rodaje”, aseguraba Fennell. “Sabía que ella sabía exactamente lo que yo estaba pensando y podíamos trabajar muy rápidamente. Ella no necesitaba que le hablaran. (...) Simplemente estaba preparada. Siempre está ahí. Nunca vuelve a su caravana. Está lista para trabajar".

Fue entonces cuando la conversación giró hacia el actual rechazo de Coppola por películas sin personajes femeninos. “Volvería a trabajar con Carey sin pensarlo, pero no creo que ella pueda participar en lo que estoy escribiendo ahora, ya que no tiene mujeres...", proseguía Fennell, cuando Coppola la interrumpió exclamando “¿no hay mujeres en ella?”. “No, me refiero a que no hay mujeres de su edad”, aclaró la firmante de Una joven prometedora. "No puedo ver películas en las que no haya ningún personaje femenino”, replicó Coppola entonces. “Me pregunto, ‘¿quiénes son estas personas con las que tengo que conectar?’”.

Fennell terció entre risas: “Es duro, ¿verdad? Ya no veo apenas de películas con hombres en grandes abrigos, hablando de cosas serias”. Una joven prometedora aún no tiene fecha de estreno en España.