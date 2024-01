El emotivo encuentro entre los supervivientes de la tragedia de los Andes y los actores de 'La sociedad de la nieve'

A lo largo de 72 largas jornadas, los 16 supervivientes a la tragedia del accidente del Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló en los Andes en 1972 sufrieron la pérdida de los suyos, el azote de las inclemencias meteorológicas y la certeza de que a cualquiera podría sobrevenirle la muerte. Pero, lejos de dejarse amedrentar por ello, el compañerismo y la amistad primó para poder resistir.

Cuando nadie tenía esperanzas de que habría supervivientes, la aparición de parte del equipo de rugby se transformó instantáneamente en un hito histórico que protagonizaría posteriormente documentales y clásicos como ¡Viven! (Frank Marshall, 1993). Una historia que ahora cuenta con su adaptación cinematográfica más actual en La sociedad de la nieve, el nuevo filme de J. A. Bayona para Netflix que se ha convertido en la película más vista en 88 países y promete colarse en los Oscar 2024.

En la actualidad, 14 de los supervivientes aún continúan con vida, permitiendo a los actores de La sociedad de la nieve conocer su historia de primera mano y poder utilizar cada matiz narrado por ellos mismos. Algo que ha hecho que podamos disfrutar de algunos emotivos encuentros entre los intérpretes y las figuras reales que los representan.

Robert Canessa: "Era casi imposible sobrevivir"

A sus 70 años, Roberto Canessa no tiene miedo de echar un vistazo atrás y hablar sobre lo que vivió en la cima de los Andes, obligándole a mantener el ánimo arriba para resistir.

"Sabía que era muy difícil sobrevivir. Casi imposible. Pero como que eso no pertenecía a mí. Podía llorar, pero tenía que seguir caminando. Lo peor es la incertidumbre, el no saber si vas a sobrevivir", confiesa a propio Canessa. Un vídeo compartido por Netflix en el que está acompañado del actor Matías Recalt, quien lo interpreta en La sociedad de la nieve.

"En la montaña había dos lemas que eran 'tal vez mañana' y 'mientras haya vida, hay esperanza'. Qué bajo puede llegar el ser humano para que su aspiración sea seguir viviendo y que esa sea su esperanza, por eso creo que esta película toca el fondo de lo que puede resistir un humano", añade Canessa sobre el filme de Bayona.

El médico cardiólogo, conferencista y rugbista uruguayo resultó una de las piezas fundamentales como, por aquel entonces, estudiante de medicina. Así consiguió curar o al menos minimizar las heridas de los supervivientes, apoyando también ingerir carne de los fallecidos para poder mantenerse con vida.

Un verdadero ejercicio de resiliencia que llevó hasta el último momento cuando decidió escalar sin equipo un pico montañoso de más de 4.500 metros junto a Nando Parrado. Ambos caminaron hacia Chile para buscar ayuda, consiguiendo finalmente ser rescatados y salvar al resto.

Nando Parrado: "El miedo te salva y el pánico te mata"

"Muchas veces la gente no se da cuenta de lo difícil que fue la situación. Esto no es una aventura. Cuando alguien se enfrenta a la muerte, le mira a la cara y sale de ahí, eso no es una aventura. Yo lo que sentía era miedo. El miedo te salva y el pánico te mata, por eso estábamos muertos y caminábamos", declara Nando Parrado a Netflix.

En el vídeo lo vemos junto al actor Agustín Pardella, quien lo interpreta en el filme y se funde en un abrazo junto a este tras contarle la historia de cómo sobrevivió a la muerte de su madre, Eugenia Dolgay Diedug de Parrado, y su hermana, Susana Elena Alicia Parrado Dolga, en el mismo vuelo. Lejos de provocar que se rindiera, esto hizo que formara parte de la expedición que resultó fundamental para el rescate de los 16 supervivientes.

"Era como estar frente a un pelotón de fusilamiento. Me sentí así durante 72 días. Quería vomitar del miedo. Cuando uno pasa las puertas invisibles de la muerte, ya nada importa. Perdí mucho, sufrí muchas pérdidas, pero también fue bendecido a lo largo de la vida con muchos consuelos", incide Parrado. Siempre mirando a un futuro esperanzador, sin dejar que el pasado afecte a su vida.

