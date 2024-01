Del 'SloMo' de Chanel al baile de 'Chicas malas': el coreógrafo que está detrás de tus películas y artistas favoritos

"Cuando empecé a hacer coreografías, no fue para convertirme en el mayor coreógrafo del mundo. Fue un: '¿Cómo hago cosas geniales?". Es más, cuando Kyle Hanagami empezó a colgar vídeos de sus coreografías en YouTube para que los viesen sus amigos y familiares, se encontraba cursando el doble grado en Economía y Psicología en la University of California. Eso fue hasta que los estudios alrededor del mundo empezaron a llamarle para que diese clases de baile.

Fue gracias, en parte, a las enseñanzas de los coreógrafos ganadores al Emmy Tabitha y Napoleon D’umo, que descubrió que podía innovar con el baile para conseguir que la gente que no lo entendía se enamorase de este y de la música. Así lo explicaba en una entrevista para Billboard en 2019 tras el estreno del videoclip de Kill This Love de Blackpink, grupo de K-Pop para el que ha trabajado desde su debut con Boombayah en 2018.

Su último trabajo tras deleitarnos con el dance break del SloMo de Chanel y conseguirle la tercera posición a España en Eurovisión 2022 ha sido el musical de Chicas malas, la nueva comedia de Tina Fey estrenada el 12 de enero que actualiza la historia de 2004 tras su paso por Broadway. Una empresa como esta tenía el nombre de Hanagami escrito en la frente desde el principio.

De YouTube a Las Vegas...

Aquellos vídeos con los que empezó su carrera en la industria del entretenimiento pronto evolucionaron en coreografías virales de internet, aunque es en muy pocos en los que se le puede ver a él bailando. Además de dejarle el protagonismo a sus bailarines, algunos de sus vídeos más vistos son los de sus alumnos en las clases que imparte en la escuela Millenium Dance Complex de Los Ángeles, California.

Entre las grabaciones de coreografías al ritmo de cantantes como Ariana Grande, Dua Lipa, Harry Styles o Sam Smith, se encuentra la clase en la que llevó a la propia Chanel a California para enseñar a sus alumnos el SloMo, un éxito que nunca habrían existido si en su primer año de carrera un amigo no hubiese llevado a este universitario a conocer un grupo de baile que le demostró que bailar no era algo aburrido, como él pensaba en un principio.

Su faceta pedagógica acabó evolucionando en trabajos para las mayores estrellas de la industria musical con la coreografía de videoclips como That's What Love Is de Justin Bieber y las actuaciones de cantantes como Nick Jonas o Dove Cameron en los American Music Awards. Asimismo, también ha coreografiado para grupos de K-Pop como las ya mencionadas Blackpink, Red Velvet o NCT Dream y trabajó de asistente de dirección para el espectáculo de Jennifer Lopez, JLo: All I Have, en Las Vegas.

... y de Las Vegas a Hollywood

Su manera de coreografiar no ha tardado en ser conocida, no solo en la industria musical, sino en la cinematográfica también. Tal y como afirmaba Nina Dobrev (Crónicas vampíricas) para Billboard, con quien el coreógrafo grabó un baile al son de Particular Taste de Shawn Mendes, "su perspectiva es muy fresca, única e innovadora. Es casi futurística". Según el propio creador, se trata de idear movimientos que queden grabados en la memoria, pero que todo el mundo sea capaz de hacer.

Su trabajo en televisión incluye programas como Lip Sync Battle Shorties o World of Dance y su primera aportación a la industria cinematográfica fue para la película de animación Más allá de la luna, un trabajo que significó mucho para Hanagami, "no solo porque era emocionante crear una coreografía para aquella música", sino porque "formar parte de un proyecto que resaltaba y celebraba la cultura asiática significó mucho para Kyle".

En 2023, Amazon Prime contó con él para la película Rojo, blanco y sangre azul y, recién estrenado 2024, volvemos a disfrutar de su particular manera de ver el baile con la nueva versión musical de Chicas malas. "Realmente pensaba que trabajaría en una oficina. Pensaba: 'Bueno, me estoy graduando en psicología económica, va a ser una vida aburrida".

