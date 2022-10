De Sinéad O’Connor y Ennio Morricone a Joaquín Sabina o Tequila, el In-Edit cumple 20 años

Desde elaborados montajes a superproducciones, de clásicos modernos a modestas obras grabadas a través de una tablet. El In-Edit, el certamen dedicado a los documentales musicales, llega a su vigésima edición con su programación más ambiciosa hasta el momento y con alrededor de una cincuentena de películas que se proyectarán en los cines Aribau de Barcelona desde este jueves 27 de octubre al 6 domingo de noviembre.

Una cita ineludible que pasa por el pop, rock, rap, trash metal, la música de cine, lo más indie, el jazz, la eléctronica y todos los géneros posibles, y por la vida y obra de los artistas y sus creaciones, desde hechos relevantes a la anécdota o conciertos míticos. Este año cuenta además con un jurado de excepción con el director inglés Julien Temple acompañado del productor Matthew Herbert y Estrella Araiza (Directora General del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México) para la sección oficial internacional que tendrá ocho largometrajes a concurso.

Y por parte de la sección oficial nacional, la actriz Nathalie Poza, el DJ, compositor y productor Alizzz y Luis Enrique Parés (cineasta, teórico y director artístico de la Cineteca de Madrid), con siete producciones españolas en competición.

De los campos de concentración al 'Thriller' de Michael Jackson

De entre la cosecha nacional, dos documentales presentados en la pasada edición del Festival de San Sebastián como son Tequila: sexo, drogas y rock & roll de Álvaro Longoria, recogiendo la historia del quinteto de rock hispanoargentino que revolucionó el panorama musical español desde la primera mitad de los años 70, y Sintiéndolo mucho de Fernando León de Aranoa buscando el retrato más íntimo y personal de Joaquín Sabina.

Imagen de la banda Tequila Cinemanía

Lo mismo que Jorge de Cristina y Maria José Martín dedicado a otra figura tan relevante como Coque Malla (un documental que además estará disponible con audiodescripción para público con discapacidad visual). En cambio, más reivindicativa es No callarem de Claudia Arribas, Violeta Octavio y Carlos Juan Martínez recordándonos que casi una veintena de raperos han sido condenados a penas de cárcel en España.

Y traspasando fronteras, Nightclubbing: The Birth of Punk Rock in NYC de Danny Garcia nos llevará hasta el Nueva York de los 70 para relatarnos los orígenes del punk rock en el Max’s Kansas City. Sonic Fantasy de Marcos Cabotá narra cómo en 1982 el ingeniero de sonido Bruce Swedien fue requerido para salvar nada menos que el “Thriller” de Michael Jackson y Quincy Jones, y que luego se convertiría en el álbum más vendido de la historia. Y El Káiser de la Atlántida, una producción hispanoargentina dirigida por Sebastián Alfie, nos trasladará hasta 1943 con la odisea de dos músicos que crearon en el campo de concentración de Terezin una ópera burlándose de Hitler.

De obsesiones y megalomanías al 'Soundcloud rap' y la 'Bossa Nova'

En el apartado de producciones extranjeras de la sección oficial tendremos Anonymous Club de Danny Cohen, reflejando los dilemas existenciales de la cantautora indie-rock australiana Courtney Barnett. DIO: Dreamers Never Die de Don Argott y Demian Fenton, dedicado a los más de 50 años de trayectoria de Ronnie James Dio. O I Get Knocked Down de Dunstan Bruce y Sophie Robinson, un viaje a través de los recuerdos del peculiar y radical excantante de Chumbawamba Dunstan Bruce.

'Look At Me: XXXTENTACION' In-Edit

¿Un descomunal ciclo de óperas de 29 horas repartidas en siete días? Licht: Stockhausen’s Legacy de Oeke Hoogendijk nos introducirá en el mundo del compositor alemán y pionero electrónico Karlheinz Stockhausen, en su megalomanía y también compleja vida sentimental. Y Look At Me: XXXTENTACION de Sabaah Folayan en el de Jahseh Onfroy, un adolescente de Florida convertido en una megaestrella del llamado 'SoundCloud rap' y viviendo a la vez en un infierno de marginalidad, violencia, bipolaridad y opioides.

Miúcha, the Voice of Bossa Nova de Liliane Mutti y Daniel Zarvos, reivindica la figura de Heloísa Maria Buarque de Hollanda, "Miúcha", que a menudo trabajó a la sombra de otros grandes artistas. Love, Deutschmarks and Death de Cem Kaya ofrece una visión única de la música de la comunidad de origen turco en Alemania, desde las canciones de protesta al 'disko folk' psicodélico para bodas. Y, cerrando la selección, u.Q. de Ivar Murd, docudrama sobre Marju y Uku Kuut que promete ser una de las sorpresas del certamen, madre e hijo estonianos, ella ídolo jazz-pop nacional en la era soviética y luego ambos, viviendo en Suecia y California, realizando tórridas canciones de funk sintético en un recorrido que se entrevé de lo más intenso.

De clásicos a superproducciones

Repartidos entre las distintas secciones del certamen, en Galas se proyectará Sinéad O’Connor: Nothing Compares de Kathryn Ferguson, acompañándonos en la eclosión de la rebelde e inconformista cantante irlandesa. También Omara de Hugo Pérez, coincidiendo con el 25º aniversario del mítico álbum Buena Vista Social Club; y Meet Me in the Bathroom de Will Lovelace y Dylan Southern, una oda al renacimiento del rock en la Nueva York de lo que llevamos de siglo de la mano de grupos como The Strokes, Yeah Yeah Yeahs, Interpol, TV On The Radio o LCD Soundsystem.

'Sirens' In-Edit

Fallecido en 2016, la huella de Leonard Cohen es imperecedera, lo demuestra el documental Hallellujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song de Daniel Geller y Dayna Goldfine. Mientras que Sirens de Rita Baghdadi recoge la increíble labor de Lilas y Shery, guitarristas cofundadoras del primer grupo de metal femenino de Oriente Medio, Slave to Sirens. Los dos documentales se proyectarán en el apartado Panorama Internacional.

En Ticketswap Presenta, un recuerdo para la música electrónica italiana que llenó las pistas de baile durante los 80 con Italo Disco: The Sparkling Sound of the 80s de Alessandro Melazzini. Y entre los clásicos modernos, y antiguos, toda una superproducción como Ennio: El maestro de Giuseppe Tornatore dedicado al inolvidable y sensible compositor de tantas bandas sonoras, desde los spaghetti western de Sergio Leone a algunos de los títulos más aclamados del cine italiano. Además del oscarizado documental de 2021 Summer of Soul de Questlove y toda una joya, estrenada en 1959, Jazz on a summer’s day de Bert Stern y Aram Avakian.

