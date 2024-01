Dónde y cómo ver 'Sin malos rollos': la película de Jennifer Lawrence con desnudo integral incluido

Si una ceremonia de premios se desinfla, sus organizadores aún cuentan con una bala en la recámara antes de declararse en bancarrota: Jennifer Lawrence. La actriz protagonizó uno de los momentos más recordados de los Óscar de 2014 cuando, al encaminarse a recoger la estatuilla, tropezó con las escaleras del escenario. Poco después, la capital de España fue testigo de otro descalabro de Lawrence durante la presentación de Los Juegos del Hambre: Sinsajo 2. Quizá por eso, en el último festival de Cannes, la actriz recorrió la alfombra roja en chanclas. Con una Anatomía de una caída en cartel, pensaría Lawrence, era suficiente.

Afortunadamente, la ganadora de tres Globos de Oro sabe hacer reír sin exponerse a un esguince. En la reciente gala de los Globos de Oro, Jennifer Lawrence aprovechó que una cámara la estaba enfocando para decir que si no le daban el premio, se iría de allí. El presentador Joy Ko no podía poner más de su parte en esto último.

Sin embargo, Lawrence no se marchó a pesar de que el galardón al que optaba acabó en las previsibles manos de Emma Stone por Pobres criaturas. La película que la había llevado hasta esa infausta gala era Sin malos rollos, que pronto estará disponible en España bajo suscripción.

¿Dónde ver ‘Sin malos rollos’?

La comedida que le ha dado a Lawrence su quinta nominación a los Globos de Oro se encuentra en alquiler en Apple TV y Rakuten TV. Sin embargo, a partir del 12 de enero, Movistar Plus+ incorporará a su catálogo Sin malos rollos.

Jennifer Lawrence en 'Sin malos rollos' Cinemanía

‘Sin malos rollos’: sinopsis

Jennifer Lawrence interpreta en este título de Gene Stupnitsky (The Office) a una conductora de Uber que perderá su casa si no consigue un coche con el que pueda seguir desempeñando su trabajo. En un periódico, localiza un anuncio tan singular como oportuno: Unos padres desesperados le ofrecen un automóvil a cualquier mujer que quiera “salir” con su hijo. El vástago está a punto de entrar en la universidad y sus padres quieren asegurarse de que pone un pie allí habiendo tenido una cita con anterioridad. Lawrence decide asegurarse: “¿Me estáis pidiendo que salga con él o que… “salga” con él?”. Ellos le dejan claro que la opción entrecomillada es la correcta y Lawrence acepta.

Aunque el desparpajo arrebatador de Lawrence propulsó Sin malos rollos hacia unos números en taquilla que no se veían desde hace años en la comedia gamberra, hay una escena en particular que tuvo parte de culpa en su éxito: aquella en la que la actriz se deja ver, durante más de un minuto, completamente desnuda. Aunque no es el primer desnudo de Lawrence, este tiene una implicación más profunda de lo que pudiera parecer. Una, incluso, heroica.

Jennifer Lawrence en 'Sin malos rollos' Cinemanía

Hace años, se produjo una filtración masiva de vídeos y fotografías íntimas de varias actrices, y Lawrence fue, quizá, la peor parada de todas. En repetidas ocasionas, la intérprete ha dicho que se sintió como si “el mundo, en masa, la estuviera violando”. Por eso, su apuesta por desnudarse en Sin malos rollos es su forma de señalar que no será una jauría de piratas informáticos la que decida cuándo el mundo puede verla sin ropa. En todo caso, será ella. Y Sin malos rollos de ningún tipo.

