"Sin esmalte, que parezcan garras": así se le ocurrió a Zoë Kravitz la mejor idea para dar vida a Catwoman en 'The Batman'

Si eres una de esas personas que ya ha visto el nuevo tráiler de The Batman, la nueva película del superhéroe de DC liderada por Robert Pattinson, es probable que te hayas dado cuenta de un curioso detalle en el personaje de Catwoman, al que interpreta Zöe Kravitz.

Y es que la actriz aparece en este nuevo adelanto con unas llamativas uñas largas y bien afiladas, casi como si fueran unas garras naturales. Ese era precisamente el efecto que se buscaba conseguir con este añadido al personaje que no estaba por ejemplo en la anterior Catwoman cinematográfica, la de Anne Hathaway en El caballero oscuro: la leyenda renace. Un detalle que, al parecer, se le ocurrió a la propia actriz.

"Desarrollamos el traje juntos como un equipo, y en realidad, las uñas no fueron planeadas originalmente", confiesa Zöe Kravitz en una entrevista. "Rodamos dos meses antes de la cuarentena y todo se cerró, así que en ese tiempo empecé a dejarme crecer las uñas porque no podíamos hacernos la manicura y luego tuve la idea de llevarlo más allá", añade la actriz de Big Little Lies, quien llamó al director del filme, Matt Reeves, para trasladarle su loca idea.

Selina Kyle y sus garras, uno de los detalles más curiosos del nuevo tráiler de 'The Batman' Cinemanía

"Llamé a Matt y fue como, «Tengo esta idea, deberíamos hacer uñas locas, malévolas, maravillosas y aterradoras. Sin esmalte de uñas, que parezcan garras», y pudimos incorporarlo en el último minuto." Y así fue como entró a última hora uno de los cambios más interesantes del personaje con respecto a la última caracterización de Selina Kyle.

La Catowman de Zöe Kravitz es sin duda uno de los grandes alicientes para The Batman, pero no el único. Enigma (Paul Dano) y El Pingüino (Colin Farrell) serán algunos de los otros personajes en acompañar a Bruce Wayne (Pattinson) en su particular descenso a los infiernos que comenzará en los cines el próximo 4 de marzo de 2022.

