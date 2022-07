Simon Pegg arremete contra los fans de 'Star Wars': "Puede que ahora mismo sean los más tóxicos"

Simon Pegg siempre ha sido conocido por ser un hombre sin pelos en la lengua, capaz de decir en todo momento lo que de verdad piensa. Eso le ha valido la admiración y respeto de buena parte de la industria y los fans, pero también cierto resentimiento por parte de otros sectores. Uno de ellos es el de Star Wars, para el que el actor no ha tenido nunca las mejores palabras, y eso que incluso ha formado parte de ese universo. Quizá por eso mismo lo diga desde la experiencia.

"Para ser honesto - y como alguien que estuvo, ya sabes, muy cabreado con las precuelas cuando salieron-, la base de fans de Star Wars realmente me parece la más tóxica en este momento. Probablemente estoy siendo muy polémico al decir esto", confesaba Pegg en una reciente entrevista. Y es que en su momento el actor también fue muy crítico con la saga de George Lucas, especialmente con el personaje de Jar Jar Binks como tantos otros fans, pero ahora parece haber aprendido la lección y es por eso que señala al colectivo.

"Ya me he disculpado por las cosas que dije sobre, ya sabes, Jar Jar Binks. Porque, por supuesto, había un maldito actor involucrado. Estaba recibiendo un montón de críticas y... era un ser humano. Y como recibió mucho odio, sufrió, ya sabes, y me siento fatal por ser parte de eso", añadía el actor de la saga Misión Imposible, quien también ha estado involucrado en otra saga espacial como Star Trek e incluso tuvo un cameo en Star Wars: el despertar de la fuerza, en la que daba vida a Unkar Plutt, un traficante de chatarra del planeta Jakku.

Quizá por su experiencia en el universo warsie Pegg se siente como voz mínimamente autorizada para hablar del tema, pero lo cierto es que el actor tiene motivos para respaldarse. No solo la última saga de películas ha tenido controversias relacionadas con actores como John Boyega o Kelly Marie Tran, sin entrar tampoco en la discusiones en torno a la trama. También ha habido polémica recientemente con la serie Obi-Wan Kenobi, la cual sin haberse siquiera estrenado ya había recibido comentarios negativos con respecto al personaje de Reva, la inquisidora a la que daba vida Moses Ingram.

Pegg, por otro lado, sí tiene comentarios positivos hacia Star Trek y su fandom: "Creo que los fans de Star Trek siempre han sido muy, muy inclusivos, ya sabes, Star Trek es sobre la diversidad. Lo ha sido desde 1966, siempre lo ha sido. Star Trek fue woke desde el principio, ¿sabes? Esto es masivamente progresivo. Y con Star Wars, de repente, hay un poco más de diversidad, y todo el mundo se desgañita por ello. Y es realmente triste", concluía el actor.

