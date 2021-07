"¡Silenzio, Bruno!": Jack Dylan Grazer ('Luca') se pronuncia sobre su bisexualidad

Aunque las franquicias It y Shazam! han otorgado una fama internacional al actor estadounidense Jack Dylan Grazer, algunos de sus papeles más emotivos en We are who we are o Beautiful Boy nos demostraban su faceta más emotiva. El intérprete ha puesto voz recientemente al personaje de Alberto Scorfano en la versión original del último filme de Pixar Luca. Una película que provocaba un debate sobre su posible trasfondo LGTBI, que el mismo director de la película (Enrico Casarosa) negaba. No obstante, la cercanía del actor con el colectivo lleva patente desde hace años y el actor se ha pronunciado sobre ella.

En un directo reciente con sus seguidores, el norteamericano hablaba sobre su rol en la película de Disney Pixar. Estos aprovechaban la coyuntura para preguntar al actor si era gay, sin esperar la respuesta que este daría... "Soy bisexual", señalaba el joven para exclamar de seguido un "Silenzio, Bruno!", una frase icónica de Luca.

jack dylan grazer coming out as bi and then immediately shouting SILENZIO BRUNO good for them good for them!! pic.twitter.com/IBKDox5a2G — alyssa (@alyssakayden) July 1, 2021

Además, muchos fueron conscientes de que tras esta conversación el actor cambiaba sus preferencias de pronombres en Instagram por el de "él" y "ellos", una declaración de intereses.

Un referente LGTBI a su corta edad

En la serie de HB0 We are who we are del cineasta italiano Luca Guadagnino (Call me by your name), Grazer interpretaba a un personaje gay en pleno descubrimiento de su orientación. A sus 17 años, el actor se ha convertido en un referente LGTBI para los más jóvenes. Este estaba acompañado de todo momento de su amigo adolescente Harper en plena transición. Un personaje interpretado por Jordan Kristine Seamón, quien tras la serie hablaría abiertamente sobre su sintonía con el género fluido.

Italia, dos amigos, la amistad cercana... muchos eran los que veían en estos elementos una historia LGTBI, y que era aupado por la presencia de Grazer (quien había trabajado con Guadagino) y la comparación con Call Me By Your Name. Un debate que se trasladaba a las redes sociales, y que Casarossa intentaba finalizar en todo momento con la negativa de la influencia de la película protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer. Algo bastante alejado de la realidad, puesto que Disney siempre ha sido reacia a mostrar historias entre parejas homosexuales, para evitar cerrarse los mercados internacionales en los países de legislación homófoba.

Polémicas aparte, el actor ha mostrado una importante valentía al hablar abiertamente de su bisexualidad y ofrecer una visibilidad a los jóvenes actores de Hollywood, que durante décadas se han visto obligados a ocultar su propia sexualidad.

Luca ha reunido a Grazer con Jacob Tremblay (La habitación), quien pone voz a Luca. Además, este aparecerá próximamente en Shazam! Fury of the Gods, la nueva película del superhéroe de DC. El actor aún tiene muchos grandes momentos a la vista.

