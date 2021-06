“Silencio total”: Zack Snyder no ha vuelto a hablar con Warner desde que estrenó su ‘Liga de la Justicia’

Podíamos imaginarlo. En las semanas previas al estreno de Ejército de los muertos en Netflix, el tono de Zack Snyder a la hora de hablar de Warner Bros. (el estudio con el que había trabajado de forma ininterrumpida desde 300) cambió drásticamente. Frente a un público que aún se mostraba esperanzado en que La Liga de la Justicia de Zack Snyder tuviera continuidad y el cineasta pudiera volver a ponerse al frente del Universo DC, la relación con la major parecía no haber quedado en los mejores términos. “Abiertamente anti-Snyder”, “cada día hacen algo pasivo-agresivo” fueron algunos de los comentarios que Snyder dedicó a Warner, aparentemente muy feliz de haber recalado en Netflix.

Con la plataforma planea tanto la prolongación de Ejército de los muertos en una franquicia (él se encargará de una serie titulada Army of the Death: Lost Vegas que ejercería de secuela) como una serie de anime basada en la mitología nórdica llamada Twilight of the Gods. Cualquiera diría que ha pasado página, pero a Snyder le siguen preguntando por lo ocurrido en Warner, y durante una reciente entrevista en el canal de YouTube de Tyrone Magnus ha acabado sincerándose del todo: desde que el 18 de marzo se estrenó La Liga de la Justicia de Zack Snyder a lo largo del mundo, Warner no ha vuelto a ponerse en contacto con él.

“¡No he sabido nada de ellos! Después de estrenar la película no he recibido ni una llamada telefónica. Ha sido un silencio total. La única comunicación fue a través de un comunicado de Ann Sarnoff después del estreno de la película, pero no iba dirigido directamente a mí sino a todo el mundo. Así que no sé”. Snyder se refiere a un comunicado que publicó Ann Sarnoff (presidenta de Warner Bros.) donde celebraba el éxito de la película al tiempo que mostraba su determinación de que constituyera el final de la trilogía de Snyder.

Justo entonces tomaba fuerza el hashtag #RestoreTheSnyderCut luego del #ReleaseTheSnyderVerse que había permitido el lanzamiento de esta nueva (o primera, según se mire) Liga de la Justicia. Por ello muchos entendieron el comunicado como una forma de plantar distancia de Warner frente a Snyder y sus ruidosos fans. Aún así, en las últimas semanas volvió a cundir la sensación de que era posible que el SnyderVerse no estuviera muerto después de todo, y el propio cineasta ha aludido a ello: “En lo que a mí respecta hay que ver qué ocurre con Discovery, lo cual es genial. Todo lo que sé es que desde ayer La Liga de la Justicia de Zack Snyder ha vuelto a ser número uno en Reino Unido”.

¿Qué ha cambiado? Pues que recientemente Warner se fusionó con Discovery, en una operación financiera a gran escala que podría afectar a buena parte de la junta directiva de la major. Tanto la citada Sarnoff como Walter Hamada (presidente de DC Films) se cuentan entre los ejecutivos que prefieren a Snyder fuera de la empresa, y si por un casual estos puestos cambiaran no sería descabellado que la “visión antiSnyder” lo hicieran con ellos. En cualquier caso son solo suposiciones, y Snyder parece muy contento en Netflix. El SnyderVerse sigue, por tanto, virtualmente muerto.

