Tráiler de 'Siempre contigo (Here We Are)', una road movie del creador de 'En terapia'

Nir Bergman fue uno de los autores, director de episodios y guionista principal de BeTipul, la serie de televisión israelí que HBO ha adaptado como En terapia ya en dos ocasiones. Además de tener una abultada carrera en la pequeña pantalla, Bergman también es un director de cine con una carrera prometedora, que el año pasado recibió el sello de Cannes 2020 para Siempre contigo (Here We Are), una road movie paterno-filial de gran corazón.

Siempre contigo (Here We Are) cuenta la historia de Aharon (Shai Avivi) y su hijo Uri (Noam Imber). Tras pasar toda la vida cuidando de Uri, que es autista, ha llegado el momento de trasladarlo a un centro especializado, sin que padre e hijo estén muy convencidos de afrontar la separación. Así es como, camino de la institución, comienza una fuga a lo largo del país en la que vivirán su mayor aventura hasta la fecha,

Shai Avivi ganó el premio de mejor actor en la última edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid por su interpretación de este padre que se niega a separarse a la fuerza de su hijo. La película llegará a los cines españoles el próximo 27 de agosto.