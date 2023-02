Cuando Mirza Delibašić aterrizó en España en 1981, el jugador bosnio, nacido en Tuzla, en 1954, ya era una estrella internacional del baloncesto. Había logrado la Copa de Europa con el Bosna Sarajevo, en uno de sus partidos contra el Real Madrid dejó una actuación de esas que marcan época con 44 puntos en campo rival, y “su baloncesto era sencillamente mágico”, como reconoce en su perfil la web oficial de club blanco.

Lo suyo era una mezcla de talento y elegancia. Entonces ya era uno de los líderes indiscutibles de una selección yugoslava que practicaba un juego arrollador que le llevaría a triunfar en los Juegos Olímpicos en Moscú 1980 y que hizo historia con un título mundial y otro europeo.

Una generación casi irrepetible con jugadores como Slavnic, Ćosić, Kićanović y Dalipagic, con el que también compartiría vestuario en España, que supuso una de las grandes cimas de la historia baloncesto balcánico antes de la desaparición de Yugoslavia y los procesos de independencia en la zona.

Delibašić era un escolta de 1,96 m., que casi con la altura de un alero alto (un ala-pivot) manejaba el balón, botaba y driblaba con la habilidad de un base pequeño. En aquel Real Madrid de principios de los ochenta, el puesto de director de juego estaba ocupado (y con todos los galones) por Juan Antonio Corbalán, y junto a él figuraban en la plantilla otros mitos de la historia del baloncesto madridista como Wayne Brabender, Fernando Romay, López-Iturriaga, Rafa Rullán, ‘Joe’ Llorente o Fernando Martín, que todavía no estaba en la órbita de la NBA, donde jugó seis años después en Portland Trail Blazers.

Una plantilla de muchos quilates, en la que Mirza, con un perfil bajo y con modestia, comenzó a asumir protagonismo y liderazgo, al mismo tiempo que seducía con su forma de jugar repleta de clase y recursos técnicos al pabellón de la vieja Ciudad Deportiva.

Ese equipo, con Delibašić ejecutando auténticas exhibiciones de pases (con asistencias de verdadera fantasía) y con un tiro de media y larga distancia absolutamente letal, consiguió la Liga y el campeonato mundial de clubs. El bosnio solo estuvo dos años a las órdenes de Lolo Sainz, que le aminó a practicar la misma magia que mostraba en los entrenamientos durante los partidos, pero su huella no se ha desvanecido con el paso del tiempo por varios motivos Por su personalidad única, el “último romántico’, le califica la web de la ACB, por su carácter cercano y humano y por ser un talento revolucionario.

“Tenía rasgos típicos de los héroes de la ficción, como el desapego por todo lo material. Le daba igual la fama, el éxito y el dinero. Y se volcaba con las personas. Bebedor, fumador, ganaba una noche un dineral en el juego y al día siguiente se lo gastaba en comprarle una moto al utillero del Real Madrid porque se le había estropeado”, asegura Juan Gautier, director de Shooting for Mirza, el documental sobre el genio de Tuzla que ahora llega a los cines.

En Sarajevo, como un combatiente más

En el verano de 1983, decidió abandonar el Real Madrid, su argumento, muy en la línea con su forma de ver la vida y el básquet, fue que el entrenador lo que debía fichar era un pivot americano dominante y que no necesitaba otro fino estilista de corte exterior. Según cuenta el diario ‘Marca’, parte del finiquito que recibió por irse lo destinó a hacerse socio del club, declarando así su madridismo de por vida.

“Hoy en día la publicidad y el mercado están demasiado presentes en el deporte y en la vida en general como para que fuera posible un personaje así. Mirza representa unos valores de una generación que se está marchando, pero que sí que ha dejado un rastro.

La película establece un diálogo con eso y para mí es el eje de la historia. Cómo fueron unos hombres en una época, en su paternidad y en su masculinidad y cómo lo pueden ser ahora. Y ahí Danko [hilo conductor del documental] creo que representa muy bien el legado de su padre”, asegura el cineasta, autor de una biografía que tiene tanto de sentimental como de política.

La siguiente etapa de la carrera tuvo con destino Caserta en Italia, otras de las ciudades mítica del básquet europeo de los ochenta. Sin embargo, cuando solo llevaba dos semanas realizando la pretemporada con su nuevo club, el bosnio sufrió un derrame cerebral que le obligó a dejar el baloncesto de forma definitiva. Entonces regresó a su país, donde años después, a comienzos de los noventa, estallaría la guerra, tras un referéndum de independencia de una Yugoslavia que comenzaba a desintegrarse.

Como ídolo del país, y persona de profundas convicciones solidarias, Mirza decidió no abandonar el país, aunque sí lo hizo su familia, y permaneció en Sarajevo como un combatiente más. “Mirza representa un compromiso político con el ser humano muy de otra época. Educado en el baloncesto yugoslavo que tenía mucha escuela humanista, la importancia del equipo, de comportarse en el juego con elegancia y humildad, se convirtió en una estrella muy joven y la gente lo admiraba y respetaba por eso, por su actitud cercana y su juego limpio”.

Al frente de una selección bosnia ‘evadida’

Una de sus gestas más celebradas fue conseguir que la selección Bosnia, a la que la ONU ya había reconocido como país, participara en el Europeo de baloncesto que se celebró en Alemania en 1993. Alcanzó de una forma absolutamente meritoria los cuartos de final, donde cayó ante Croacia, la de Radja, Vranković, Tabak, o Cvjeticanin, otra de las grandes potencias surgidas de la desmembración de los Yugoslavía. Durante todos los partidos del torneo, los bosnios saltaron a la cancha con una pancarta en la que se podía leer “¡Detened la guerra!”.

Gran parte de aquella heroica selección estaba formada por jugadores que ya hacía meses que habían cambiado el balón y el parqué por los rifles y las frías calles de Sarajevo, donde defendían su ciudad del asedio serbio. “El 1 de abril de 1993 siete jugadores de baloncesto de Bosnia-Herzegovina arriesgaron la vida para salir en plena noche de la sitiada Sarajevo con un gran sueño: jugar el Europeo de Alemania en junio de ese año”, se puede leer en el diario As. Y al frente de la operación, con una combinación de sentimiento patriótico y de espíritu deportivo, se encontraba el propio Mirza.

“Cuando estalla la guerra, Mirza crea la selección Bosnia de la nada y organiza el escape de todos sus jugadores, sorteando al ejército que tenía tomada la ciudad, para poder jugar los campeonatos de Europa y denunciar la guerra. Después de este campeonato, una vez se ha reunido con su familia, estando además enfermo por un derrame cerebral, se escapa del hospital para volver a Sarajevo en guerra. Y luego dijo que “no” al Madrid cuando le ofrecieron evacuarlo. Mirza tiene todos los ingredientes de un personaje mítico, aunque en la película su retrato se hace de forma impresionista a través de su hijo”.

Es cierto que el Madrid, siempre mantuvo grandes amigos como Corbalán, Romay o el entrenador Lolo Sainz, entre otros, pero no quiso abandonar su país y de esa decisión surge la base del documental: la separación de Mirza de su familia.

El jugador falleció en Sarajevo en 2001 y en aquel momento fue considerado como un héroe nacional para todo su país. “Fue un jugador que lo ganó todo con apenas veinte años, que nunca tuvo una amonestación y que nunca fue silbado en ningún lugar de Yugoslavia incluso cuando se vivían las tensiones preguerra. Y luego cuando todo el mundo estaba abandonando la ciudad, él fue de los pocos que se quedó sin empuñar un arma. Todo eso lo convierten en un símbolo”.

¿Han llegado a entender su hijo y su viuda la decisión de no abandonar Bosnia durante la guerra? “Claro, aunque pueda doler, pero ellos saben quién era Mirza y lo respetan. Y se toman con humor por ejemplo que le diera igual el dinero y lo fuera a veces regalando, pero por contra no quedara nada para la familia. Porque en el fondo hay una admiración y un respeto por esa actitud vital”, asegura el director de Shooting for Mirza, el documental que ya se ha proyectado en festivales como Seminci, Zinebi o el FICX de Gijón.

“Su hijo Danko hace un viaje de reconstrucción de la figura paterna durante la película y tiene un descubrimiento: al final comprende que el hecho de haberse convertido en un padre cariñoso y ejemplar no es por reacción amarga contra Mirza, todo lo contrario. Y que ese es precisamente el legado de su padre”. Además de todos los tiros, asistencias y entradas a canasta que no solo forman parte de la iconografía del baloncesto retro de los ochenta, sino de las grandes vidas de las que se nutre la historia del deporte.

