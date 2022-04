'Shazam! Fury of the Gods' retrasa su estreno por miedo a 'Avatar 2'

¡Shazam! llegó a los cines en 2019 como una apuesta menor dentro del universo cinematográfico de DC, una producción más humilde que Liga de la Justicia o Escuadrón Suicida, pero que terminó reconciliando a los espectadores con la ficción nacida de la editorial de tebeos gracias a su irreverencia.

Su secuela, Shazam! Fury of the Gods, que se estrenará este año, llega con muchas más expectativas que la predecesora tras haber fidelizado al fandom deceíta. Una vez más con David F. Sandberg al frente, la película promete subir el listón con los fichajes de Helen Mirren y Lucy Liu en la piel de Hespera y a Kalypso, dos diosas que pondrán en apuros a Billy Batson y a su álter ego, interpretado por Zachary Levi.

Estaba previsto que el filme llegara a las salas el 16 de diciembre de este año. Sin embargo, tras la confirmación de que Disney estrenará ese mismo día la secuela de Avatar, Avatar: The Way of Water (Avatar: el sentido del agua), Warner ha optado por retrasar la llegada de Shazam! Fury of the Gods, tal y como ha informado Deadline.

Afortunadamente, se trata de un retraso de unos pocos días, pues el héroe de Levi finalmente volará a las salas el 21 de diciembre, justo antes de Navidad. David F. Sandberg ha compartido un divertido tuit con la noticia del retraso, en la que se dirige a James Cameron: "De nada, Cameron".

Además de Mirren y Liu, Rachel Zegler (West Side Story) también se une al elenco como posible interés romántico de Freddie Freeman, el compinche de Batson que encarna Jack Dylan Grazer. Su lado superheroico tiene los rasgos de Adam Brody, que regresa en la secuela junto al resto de encarnaciones de la familia del protagonista.

Aunque aún queda más de medio año para reencontrarnos con este héroe atípico y sus compañeros de aventuras, recordemos que el 21 de octubre conoceremos por fin a Black Adam, enemigo de Shazam interpretado por Dwayne Johnson.

