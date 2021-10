‘Shazam! Fury of the Gods’ presenta un avance detrás de las cámaras con Lucy Liu y Helen Mirren

Durante la DC FanDome celebrada este sábado pudimos ver el primer gran avance de Black Adam, debut de Dwayne Johnson en este universo superheroico, y era de esperar por tanto que también tuviéramos novedades de su famosa némesis. Y es que históricamente Black Adam es el enemigo de Shazam (en un primer momento ambos iban a compartir película), así que está por ver si en algún punto podrán enfrentarse. No sucedió en la primera ¡Shazam! ni al parecer ocurrirá en su secuela, que en este evento ha publicado un vistazo tras las cámaras, con el equipo desvelando algunos secretos de la producción. Como sabíamos, su subtítulo es Fury of the Gods, amparando una afluencia de criaturas fantásticas sin precedentes en el Universo DC.

Algunas de ellas son insinuadas en el avance, pero inevitablemente son dos actrices como Helen Mirren y Lucy Liu quienes acaparan los focos. Ambas interpretan a Hespera y a Kalypso, dos diosas que pondrán en serios apuros a Billy Batson y a su álter ego superheroico, que vuelve a interpretar Zachary Levi. Paralelamente a los fichajes de Mirren y Liu también se confirma la incorporación de Rachel Zegler (a quien este año veremos en la West Side Story de Steven Spielberg) como posible interés romántico de Freedie Freeman, el compinche de Batson que encarna Jack Dylan Grazer. Su lado superheroico tiene los rasgos de Adam Brody, que regresará en la secuela junto al resto de encarnaciones superpoderosas de la familia del protagonista.

¡Shazam! Fury of the Gods vuelve a estar dirigida por David F. Sandberg y promete unas dosis de acción y destrucción mucho mayores que las de la primera entrega, uno de los films mejor valorados de DC. Ahora mismo se encuentra inmersa en su posproducción, y tiene previsto llegar a los cines el 2 de junio de 2023. Un año antes haría lo propio Black Adam (el 29 de julio de 2022), de modo que vaya allanándose el camino para que ambos personajes acaben cruzando guantazos en una próxima entrega de DC. Puedes ver el vídeo tras las cámaras bajo estas líneas.

