El Shazam del cine: encuentra a qué película pertenece ese diálogo que no te sacas de la cabeza

¿Recuerdas a Heath Ledger entrando en un banquete mientras decía "Buenas noches, señoras y señores"? ¿A ese Robert De Niro preguntándole aquello de "¿Hablas conmigo?" a su propio reflejo? ¿O esa charleta de cafetería que empezaba con las palabras "¿Queréis saber de qué va Like A Virgin?". Seguro que sí. Otra cosa es (y lo decimos porque nos ha pasado) recordar a qué películas, y a qué escenas, pertenecen esas citas.

Si te has visto alguna vez en esa terrible tesitura, no sufras más: te presentamos PlayPhrase, una web cuyo propósito es convertirse en el equivalente cinéfilo a apps como Shazam. Si aquellas te permiten identificar la canción que está sonando mediante solo unos pocos compases, esta creación de Evgeny Potapenko está pensada para llevarte de inmediato a esa película que tienes en la punta de la lengua.

¿Tendrá futuro esta iniciativa? Dado que el catálogo de filmes que uno puede ver en este planeta no hace más que crecer (y al ritmo al que producen las plataformas, más todavía), nosotros pensamos que sí. De momento, su sistema es tan sencillo como escribir la frase en cuestión en su buscador, y dejar que la escena de turno aparezca en tu pantalla.

Tratándose de un sistema de reciente creación, PlayPhrase no está exenta de defectos. Tras unos minutos usándola, nosotros hemos notado una notable ausencia de cine clásico: si quieres saber en qué película decía Humphrey Bogart lo de "Espero que no te cuelguen, muñeca", o quién soltaba aquello de las naves en llamas más allá de Orión, mejor sigue fiándote de tu memoria y tu colección particular.

Por otra parte, está claro que hacer una web como esta conlleva tiempo y dinero para pagar los derechos de las escenas. De modo que el acceso completo a PlayPhrase solo está disponible para usuarios que hayan hecho una donación vía Patreon a su responsable.

Esto es solo un embrión, no obstante. Con el tiempo, es probable que PlayPhrase se convierta en una salvación para los cinéfilos desmemoriados del mundo.

