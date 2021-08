Sharon Stone: “No voy a trabajar hasta que todos estemos vacunados. Y tú tampoco deberías”

La distribución de las vacunas contra el COVID-19 a lo largo de EE.UU. promete paliar los estragos de la pandemia, pero también es posible que derive en una serie de nuevos conflictos para la industria de Hollywood. No hace mucho sabíamos que Sean Penn se negaba a volver a trabajar en Gaslit (su nueva serie con NBCUniversal en torno al escándalo del Watergate) hasta que todos los miembros del equipo estuvieran vacunados, siendo el caso más llamativo dentro de una situación a la que ya están reaccionando las majors en bloque. Hace pocos días Netflix se convirtió en el primer gran estudio en aplicar una política de vacunación obligatoria para todas sus producciones en EE.UU.

Paralelamente, sindicatos y estudios han llegado a un acuerdo que permitiría a los productores la potestad de exigir que sus empleados estuvieran vacunados. En este pacto se enmarca la campaña que Sharon Stone está realizado estos días para ser elegida como miembro de la junta directiva del SAG-AFTRA. Es decir, el Screen Guild Actors, el sindicato de intérpretes más poderoso de EE.UU., que cuentan con su propia entrega de premios y se ha posicionado a favor de exigir la vacunación total antes de que se desarrollen los rodajes. Durante un vídeo promocional, la actriz de Instinto básico ha compartido esta apreciación, dejando caer que podría granjearle problemas en su profesión.

Y es que Stone ha aceptado rodar una serie sin título ni productora conocida en Atlanta, pero tiene grandes reticencias ante la falta de garantías de que todos sus compañeros estén vacunados. “Me han ofrecido un trabajo, un buen trabajo”, explica en el vídeo del que se hace eco Deadline. “Uno que realmente quiero hacer en Atlanta. Por eso se me ponen los pelos de punta… el Producers Guild of America no garantiza que todo el mundo en nuestra serie esté vacunado antes de que yo vaya a trabajar”. Haciéndose partícipe de la política del SAG-AFTRA, Stone apoya el derecho de los profesionales del cine a tener entornos seguros donde trabajar.

“¿Iré a trabajar antes de que todo el mundo en la serie esté vacunado? No, no lo haré”, prosigue la actriz. “¿Me están amenazando con hacerme perder el trabajo? Sí, lo hacen. ¿Perderé mi trabajo si no se vacuna a todo el mundo en la serie? Sí, podría hacerlo. ¿Intentaré por todos nosotros que todos los sets a los que vayamos tengan al equipo vacunado? Sí, lo haré. ¿Por qué? Porque es ridículo que tengamos que ir a trabajar donde no es seguro hacerlo. Hablo por todos nosotros que el Screen Actors Guild será seguro para que vayamos a trabajar”.

“No voy a trabajar hasta que todos estemos vacunados. Y tú tampoco deberías hacerlo. ¿Por qué? Porque me presento con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos vosotros. Siento mucho que estas sean nuestras condiciones de trabajo, pero ese es el Screen Actors Guild que tenemos ahora. Gracias”. La crisis del coronavirus no solo ha provocado que estrellas como Stone o Penn desafíen a los estudios en tanto a las vacunas, pues el modo en que estos han querido sobreponerse a los estragos económicos con modelos híbridos ha generado un gran malestar en Scarlett Johansson. La actriz demandó a Disney hace un par de días por incumplimiento del contrato, y otros podrían seguirla pronto.

