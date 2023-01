Sharon Stone ha trabajado con muchos actores misóginos, pero Robert De Niro y Joe Pesci son la excepción

Sharon Stone lleva más de cuatro décadas dedicándose al mundo de la actuación y puede presumir de haber trabajado en producciones tan aclamadas como Instinto básico o Casino, este último un proyecto que le ha valido su única nominación al Oscar. Siendo así, no es de extrañar que a la actriz le haya tocado sufrir la misoginia y el machismo reinantes en la industria de Hollywood.

En una entrevista para Variety, Stone ha desvelado ahora que ha trabajado con muchos compañeros de profesión misóginos durante los años que lleva dedicándose a la actuación, pero ha querido destacar que Robert De Niro y Joe Pesci, con quienes coincidió en Casino, son la excepción.

"He trabajado con algunas de las mayores estrellas en la industria, que literalmente hablaban por encima de mi primer plano para decirme qué pensaban que debía hacer", ha revelado la actriz: "Eran muy misóginos. Ahora, eso no va por Robert De Niro. Eso no va por Joe Pesci, eso no va por esos tíos. Pero he trabajado con estrellas muy grandes que literalmente hablaban por encima de mis primeros planos para decirme qué hacer".

Stone ha añadido que estos compañeros eran incapaces de prestarle atención: "No me escuchan y no permiten que afecte su actuación con mi actuación. Eso no es buena actuación. Sí, entiendo que eres genial y todo el mundo piensa que eres maravilloso. Pero oye, estar presente para esos momentos de ruptura es la experiencia humana".

Por ello, cuando a mediados de los 90 coincidió con el director Martin Scorsese, De Niro y Pesci en el rodaje de Casino, se sintió inesperadamente respaldada por ellos, algo a lo que ya se ha referido previamente. "Me junté con Marty y Bob y me dijeron: 'Danos todo lo que tengas, cielo, déjate llevar, queremos eso, veamos qué puedes hacer", contaba la actriz a The Guardian en 2009.

'Instinto básico' y el encasillamiento

En su encuentro reciente con Variety, la actriz también se ha referido a la icónica escena del interrogatorio en Instinto básico y la aparente tensión que había entre ella y su compañero Michael Douglas. "No soy la intérprete más popular de la ciudad porque la gente no quiere oír mi puñetera opinión...", ha contado: "Tal vez por mi entrega, tal vez porque soy rara. Pero solo quiero estar presente".

Stone también se ha lamentado de su encasillamiento en el género del thriller erótico, afirmando que solo la llaman para "quitarme la ropa e interpretar a personajes locos y sociópatas": "Nunca me voy a librar de Instinto básico. Entré en este mundo pareciendo una Barbie, así que es complicado que la gente me dé la oportunidad de hacer otra cosa".

