Shakira puso voz a este animal en una de las mejores películas recientes de Disney

Algunos no lo recordarán pero, además de ser depredadora, la cantante colombiana también ha sido presa. De loba a gacela, en 2016, Shakira prestó su voz en una de las películas de animación de Disney más alabada de los últimos tiempos.

Nos referimos a Zootrópolis, el filme sobre la amistad entre una conejita con sueños de ser policía y un zorro ladrón en una sociedad animal en la que presas y depredadores convivían en harmonía hasta que extraños casos de animales que se volvían salvajes empezaban a aparecer por la ciudad.

Cantante, bailarina, y defensora de los más pequeños, el personaje de Shakira era una gacela de fama mundial que volvía locos a sus fans y actuaba junto a un cuerpo de bailarines tigres que vestían pantalones de rayas. De pelaje rubio, con conjunto rojo, aire de diva y grandes caderas, Gazelle ponía banda sonora a la historia de Judy Hopps y Nick Wilde mientras enamoraba con sus bailes hasta al jefe de policía.

Aunque su participación como actriz de doblaje era mínima, aquella película nos dejó con un nuevo tema en el que, clara-mente, no se hablaba ni de suegras, ni de la prensa ni de Hacienda. Canción de motivación para la pequeña coneja en su viaje de las afueras a la gran Zootrópolis, Try Everything hablaba sobre no rendirse, sobre luchar por nuestros sueños e intentar triunfar tantas veces como fuese necesario.

Estrenada en 2016, Zootrópolis ganó hasta 8 premios Annie y consiguió el Oscar y el Globo de Oro a Mejor película de animación. Asimismo, Shakira también se llevó una nominación al Grammy (junto a los compositores Sia Furler y StarGate) a mejor canción escrita para un medio visual.

