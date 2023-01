Más allá de Shakira y Piqué: las 7 venganzas románticas más duras del cine

Shakira no ha sido la primera, y en absoluto será la última. Antes de ellas, muchas otras como Taylor Swift, Hombres G, Miley Cyrus, Adele, la Jurado o Falete también se pasearon por los escenarios con la cabeza bien alta cantándole al despecho y al desamor.

Y sí, también a la venganza, una dulce y bien fría. No obstante, estos laberintos de traiciones y rupturas, con terceros, segundos o cuartos, no son exclusivos de la música. El arte siempre ha sido su principal benefactor, y el cine, asimismo, el rey de los asuntos más delicados del corazón.

Pedro Almodóvar o Quentin Tarantino son dos que han tratado en muchos de sus trabajos pasiones a veces difíciles de creer, pero con las que, por unos motivos u otros, acabamos siempre sintiéndonos identificados (o, al menos, sí queriendo tener el valor para estarlo). Cintas que, románticas o no, desconfiguran las reglas de todo juego pasional para elaborar una cocción perfecta de reproches, gritos, llantos, revancha y, cómo no, también sangre, con la que lograr que nos replanteemos más de una vez eso de tirarle indirectas al ex.

'Kill Bill'

Persecuciones sin salida y todas las catanas del mercado puestas a disposición del espectador con una espectacular Uma Thurman como La Novia de este particular banquete de traiciones que viene a ser Kill Bill I. Gracias a un milimétrico despliegue de femmes fatales como son Lucy Liu o Daryl Christine Hannah, Quentin Tarantino logra una historia de celos, envidias, despecho y venganza absoluta sin miramientos como pocas se han visto. Y, también, un claro ejemplo de que no siempre resulta cierto aquello de que “segundas partes nunca fueron buenas”. ¿Cierto?

Fotograma de 'Kill Bill' Cinemanía

'Revancha ya'

Una adolescente y combativa Eleanor es en Revancha ya la cabeza pensante de todo un entramado de identidades suplantadas y falsas apariencias en pos de una venganza aún mayor de lo esperado. Y es que todo se hereda, pues este largometraje, protagonizado por Maya Hawke, hija de Uma Thurman, y Camila Mendes, viene a ser la fusión perfecta entre Extraños en un tren y Mean Girls. Es decir, un explosivo cóctel de dramas y deslices de instituto, muy estilo chick flick, pero con un lavado de cara a base de bien y al más puro estilo Gen Z.

Fotograma de 'Revancha ya' Cinemanía

'Perdida'

Con Rosamund Pike al frente, no hay guion, metraje, pantalla ni butaca que se resista a saborear la venganza más cítrica y brutal. Perdida, coprotagonizada por Ben Affleck y Emily Ratajkowski, ofrece un festín de humor negro, muy sutil pero bien recibido, y un quinto aniversario de bodas no tan esperado como se pretende. El retrato de una aparente y feliz rutina doméstica, y de una esposa cuya perfección radia en su capacidad de no ser engañada por nadie. Sin duda, nada más peligroso que una mujer traicionada y con sed de revancha.

Fotograma de 'Perdida' Cinemanía

'La guerra de los Rose'

Danny DeVito siempre es un valor añadido, pero si además de su rol como director también contamos con las actuaciones de Kathleen Turner o Michael Douglas, estamos convencidos de que el plan de venganza será algo mucho más perverso que un juego a lo Fincher. El relato angustioso de un divorcio incapaz de resolverse y una relación de violencias, engaños y comportamientos que rozan lo incivilizado son y serán siempre ingredientes muy acertados.

Fotograma de 'La guerra de los Rose' Cinemanía

'Quiéreme si te atreves'

¿Hasta que punto puede el amor ser un juego? En 2003, una jovencísima Marion Cotillard se unía a Guillaume Canet para narrar la historia de Sophie y Julien, dos amigos de la infancia que iniciaban su relación gracias a una caja y un simple juego: el reto de los atrevimientos. Pero los años pasan, la inocencia se pierde y, lo que empezó como un juego de niños (título original del filme, Jeux d'enfants), se convierte en una vida llena de trucos e inquinas. Quiéreme si te atreves se recibe con gusto y los brazos bien abiertos, a la venganza y a un amor que parece no llegar nunca.

Fotograma de 'Quiéreme si te atreves' Cinemanía

'Carne trémula'

Si hay alguien que rete mejor que ningún otro los amores imposibles, a veces (siempre) casi marcianos, y lo haga además haciendo posible que deseemos como nunca una venganza inminente, ese es Pedro Almodóvar. Y Carne trémula, además, la joya de la corona, una a la que no le falta un detalle, ni de cárceles, ni de infidelidades, ni de triángulos amorosos… Ni tampoco Javier Bardem, que siempre es un aliciente.

Fotograma de 'Carne trémula' Filmin

'Relatos salvajes'

Ricardo Darín es el encargado de dirigir este engranaje perfectamente orquestado de traiciones consecutivas y desesperadas. Relatos Salvajes es una cadena de historias fatales con la que serás consciente de que la venganza está mucho más cerca de lo que pensamos y de que es también mucho más letal de lo que imaginamos.

Fotograma de 'Relatos salvajes' Cinemanía

