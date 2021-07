“Sería aterrador volver”: ¿Por qué Nicolas Cage ya no hace películas de gran presupuesto?

La trayectoria de Nicolas Cage no puede ser más fascinante. Más allá del meme andante en el que se ha convertido con el paso de los años y de su particular forma de abordar la actuación, los problemas económicos con los que se topó a principios de los 2000 dieron paso a una etapa de su carrera marcada por la serie B y un cine independiente llamado al culto. Por eso Cage ha podido alternar películas aclamadas por la crítica (del estilo de Mandy o Color Out of Space) con una propuesta tan inclasificable como Pig, último y excéntrico trabajo donde Cage encarna a un hombre en la búsqueda desesperada de su cerdo mascota, al que han raptado.

Lo mejor de todo es que parece que la película está bien, y varias críticas ya han elogiado el trabajo interpretativo de Cage. Estos días, al hilo del estreno de Pig en EE.UU. (en España no hay noticias de cuándo llegará a las salas, o si lo hará en algún momento), The Cage ha podido reflexionar para la prensa sobre el rumbo de su carrera, declarando que no echa de menos su fase en Hollywood. En los años 90 este actor encadenó Con Air, La roca o Cara a cara, mientras que durante los primeros 2000 se llegó a asociar con Disney para protagonizar El aprendiz de brujo y dos entregas de La búsqueda. Parece que Cage no guarda buenos recuerdos de esa época.

“Creo que me he adentrado en mi propio desierto y que he abandonado esa pequeña aldea que es Hollywood (...) No sé si querría volver. No sé si querría hacer otra película con Disney. Sería aterrador, es un clima muy diferente. Hay mucho miedo ahí”, asegura. A Cage, en efecto, no le agrada el sistema de estudios, ni tiene ganas de volver a aparecer en un blockbuster. “Cuando hacía películas con Jerry Bruckheimer tenía mucha presión. Había momentos divertidos, pero también otros donde te decían ‘hemos escrito esta línea y tienes que recitarla así’. Te ponían una cámara y te fotografiaban y te daban órdenes. ‘Ahora di la línea de las ruedas de los patines’”.

“Yo respondía ‘lo haré, pero me gustaría probarlo de esta forma’. En las películas independientes tienes más libertad para experimentar. Hay menos presión, más oxígeno en la sala”. Por muy rudimentarios que fueran los motivos de este cambio de rumbo en su carrera (no solo marcado por presupuestos moderados, sino también por un ritmo de trabajo estajanovista), la carrera de Cage se encuentra en un estupendo estado de salud, refrendado por la inminencia de Prisoners of Ghostland (primera colaboración con Sion Sono) o, por supuesto, The Unbearable Weight of Massive Talent.

En este último título, Cage se interpretará a sí mismo para lo que apunta a ser una metarreflexión sobre su carrera y estatus pop. Alegrémonos de que el actor se encuentre cómodo en producciones de esta naturaleza, y lamentemos ligeramente que esto signifique, con cierta probabilidad, que se mantendrá ajeno de la secuela de Cara a cara anunciada hace poco.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.