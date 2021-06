Sergio del Molino: "Un hombre lobo americano en Londres' es la película de mi vida"

Dicen que las buenas películas de terror son aquellas que te quitan el sueño y que las malas son las que no solo no te dan miedo, sino que te hacen reír. Quien dijo eso no debió de ver Un hombre lobo americano en Londres , porque es precisamente lo que consiguió John Landis: que te partieras viendo algo tremendamente asqueroso y terrorífico.

Al menos eso le sucedió a Sergio del Molino, último invitado en el podcast de Podimo 'Rebobina', que escoge la cinta de 1981 como película de su vida. El periodista y escritor que publicó el año pasado La piel ha querido juntarse con Isabel Vázquez y Alberto Rey para charlar sobre John Landis, Jenny Agutter y aquellas cosas que ponían después de que Casimiro diera las buenas noches.

"Lo que más me alucinaba era el contraste del humor, el no saber qué diablos me estaba contando", confiesa el autor del ensayo La España vacía: Viaje por un país que nunca fue, y de las novelas La hora violeta y La piel. De jóvenes no lo sabían, pero Landis estaba marcando una gran pauta en el cine de género gracias a esta hibridación de terror y comedia. Una pauta que seguiría también Sam Raimi (Posesión infernal) o incluso John Carpenter en unos años 80 en los que el terror iba a cobrar una gran importancia en el cine comercial.

La transformación que marcó a Sergio del Molino y toda una generación Cinemanía

John Landis fue y es un gran director, pero tal y como comentan Del Molino y Vázquez, pudo haberlo sido mucho más de no ser por el fatal accidente que sufrió (no él directamente pero sí su equipo de rodaje con la muerte de Vic Morrow y dos extras) durante el rodaje de Twilight Zone: The Movie. Un suceso que marcaría por siempre su carrera tanto o más de lo que Un hombre lobo americano en Londres marcó a toda una generación con esas maravillosas y terroríficas transformaciones y pesadillas.

