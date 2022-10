'Señales': explicamos de qué va la película más existencialista de Shyamalan 20 años después

M. Night Shyamalan venía de dirigir El protegido, que años después se convertiría en el comienzo de una trilogía junto a Múltiple y Glass. Pero eso aún nadie lo sabía, quizá ni el propio Shyamalan aunque haya dicho lo contrario públicamente, porque lo que cualquier artista diga en las entrevistas solo forma parte de la narrativa que le quiera dar a su propia existencia, su vida y su carrera.

El protegido es una película sobre superhéroes que existió antes de que las películas de superhéroes empacharan la taquilla, y es atípica, muy estimulante, extraña, absorbente y de una inteligencia vehemente. El público que había flipado con El sexto sentido un año antes, una filme que se volvió mito ya en sus primeras semanas en salas, se enfrentó a El protegido con algo de frialdad porque el tono era distinto, algo menos tenebroso.

Y así las cosas, Shyamalan apareció con Señales. Una cinta que anunciaba la vuelta al terror del director que esta vez sustituye los fantasmas por extraterrestres y a Bruce Willis por Mel Gibson. Señales tuvo éxito de público y también de crítica, era una película con imperfecciones pero disfrutable, intensa y llena de significados, tantos significados que es imposible abordarlos en un solo visionado. Señales hay que repetirla unas cuantas veces. Quizá por eso 20 años después sigue siendo tan impresionante acercarse a ella.

¿De qué va realmente 'Señales'?



Una escena de 'Señales' Cinemanía

Señales es una invasión extraterrestre. Todo comienza una mañana en la que Graham Hess, un ex pastor protestante que vive con sus dos hijos y con su hermano ex estrella de béisbol, hacen un increíble descubrimiento en los campos de maíz que rodean su granja, unos enormes signos que no corresponden a ningún lenguaje de la Tierra están plasmados inexplicablemente en mitad de su terreno.

Pero Señales también es la historia de un tipo que pierde la fe cuando un accidente fortuito de coche le arrebata a su esposa. Graham Hess lidia con ese dolor abandonando su figura de pastor mientras cuida de sus dos hijos y de su hermano.

En Señales también hay una película donde un tipo vaciado por el dolor necesita recomponerse para sobrevivir abrazando de nuevo las virtudes que un día abandonó. Estas virtudes están representadas por cada miembro de su familia en uno de los juegos de metáforas más emocionantes de toda la filmografía del director.

Y por supuesto Señales puede no tener nada que ver con las señales que la amenazante raza alienígena deja en los campos de cultivo de todo el globo terráqueo. Señales puede ser el título de una película donde se nos cuenta que la vida y el mundo están llenos de significados, de señales que podemos interpretar o no. El concepto básico sería que todo sucede por algo.

La vida nos pone a prueba y de ahí extraemos las herramientas que necesitamos para enfrentarnos a nuestro destino en el caso de que creamos que existe tal cosa. O eso o sencillamente todo son casualidades y sucesos fortuitos de donde nosotros mismos extraemos las enseñanzas para seguir viviendo, para que nos sigan pasando cosas.

Los extraterrestres

El elemento terrorífico de la película son los extraterrestres. Y la planificación que hace Shyamalan de cómo mostrar la amenaza y cómo provocar el miedo en el espectador es exquisita. El director, influenciado enormemente por Hitchcock y Spielberg, se centra en sugerir enseñando a la criatura lo mínimo posible. Utiliza la puesta en escena y el sonido para llenar de tensión cada escena y de esta manera cuando aparecen las criaturas el impacto es exponencial.

Muchos aún no se han recuperado de este susto.

Shyamalan nos cuenta la historia de la familia de Graham a través de una invasión extraterrestre sin enseñarnos ni a los extraterrestres ni lo que ocurre más allá de esa casa victoriana, construida para la película, en mitad de una granja.

La secuencia del sótano

La película está llena de hallazgos visuales, de una puesta en escena magistral, de diálogos reveladores, pero sin duda hay una secuencia donde está absolutamente todo, donde Shyamalan demuestra su genio, en la que los actores desarrollan sus personajes, donde cada cosa, cada gesto, cada objeto es importantísimo y donde la historia alcanzan su clímax. Esta escena es la del sótano.

Shyamalan se propone en esta secuencia escenificar hechos importantísimos en la historia, que la harán avanzar hasta el giro final, en un espacio confinado, a oscuras y con cuatro personajes. Lo hace con una intensidad narrativa brutal y se sirve de metáforas, linternas y elipsis.

La linterna va de mano en mano y marca la acción de la secuencia. La linterna apuntado a Graham atascando la puerta, a Merryl amontonando los sacos, al pequeño Morgan atacado por el brazo de un extraterrestre o a la dulce Bo escondiéndose entre muebles viejos. Cada vez es un personaje el que apunta con la linterna a otro personaje que hace o sufre una acción. Es una coreografía elegantísima, inquietante y llena de suspense.

Es en esta secuencia donde mejor se explica cómo un Graham descompuesto comienza a creer de nuevo. Por primera vez desvela que nunca dejó de creer, que solo estaba cabreado con Dios por haberle arrebatado a su mujer. Es en esta secuencia donde el protagonista recupera su fuerza, representada por Merryl durante todo el filme, su inteligencia que siempre fue su hijo mayor, el único que decide leer un libro sobre invasiones extraterrestres o utilizar el monitor de bebés para escuchar a los alienígenas y también su bondad, que por supuesto es la pequeña Bo.

Y las elipsis marcadas por las luces de la linterna que se encienden y se apagan son las que apuntalan el arco de los personajes, su evolución y el devenir de los hechos hacia ese giro final.

Las señales de 'Señales'

Una escena de 'Señales' Cinemanía

¿Señales de los extraterrestres o señales del destino? En el fondo es una dicotomía sencillísima: Destino vs. Casualidades.

Da igual de qué parte estás tú como espectador porque la película se sostiene para cualquiera de las dos tesis. Veamos las señales:

Las puertas. En la primera escena de la película Graham se levanta de un salto por un grito, la puerta de su hija está cerrada y él no la abre. En la última escena la casa tiene todas las puertas abiertas. Así durante todo el filme las puertas son un símbolo constante de lo que les ocurre a los personajes. No solo las puertas, también los marcos, los encuadres que el director consigue a través de ellos son parte de la puesta en escena y si uno está muy atento las puertas también dan pistas de lo que ocurrirá posteriormente.

Los círculos. Hay círculos en las señales que dejan los extraterrestres y círculos rodeando a los personajes a lo largo de todo el filme. Círculos en los cristales de la tienda de libros, círculos en las ventanas, en los adornos de la casa, en el monitor de bebé…

El agua. El más obvio, por supuesto. Bo desde una inocente intuición o por una casualidad o por simplemente algo mágico empieza a detestar el agua, le sabe mal, y abraza la costumbre de dejarse vasos por la mitad en toda la casa. Eso salvará la vida a su hermano ya que al final se descubre que el agua es letal para los extraterrestres, les quema. Y aquí viene una de las preguntas del millón que podría considerarse un tremendo agujero para la trama:

¿Cómo es posible que unos extraterrestres que mueren con el contacto del agua decidan invadir un planeta compuesto en su mayoría de ese elemento?La respuesta es igual de tonta que la pregunta:Los extraterrestres sencillamente no sabían que ese elemento era letal para ellos.

A lo que el espectador se puede preguntar que cómo una supuesta raza inteligente invade un planeta sin conocer sus condiciones. Pero eso también tiene una respuesta muy sencilla: ¿Quién nos dice a nosotros que las razas alienígenas que haya a lo largo del universo son más inteligentes que nosotros o simplemente inteligentes?

En cualquier caso, a Shyamalan le da bastante igual este agujero de guión porque él quiere contar otra cosa.

Una escena de 'Señales' Cinemanía

Antes de morir y completamente atrapada entre un árbol y un coche la mujer de Graham le dice una frase que no parece tener mucho sentido: “Mira y dile a Merrill que batee fuerte”. Pero al final del filme, cuando toda la familia sale del sótano, un extraterrestre tiene cogido a Morgan al que amenaza con inyectarle un gas tóxico. En ese momento Graham recuerda la frase de su esposa y mira alrededor suyo hasta que ve el bate colgado en la pared, justo al lado de Merrill. Le dice a su hermano que mire y batee fuerte y efectivamente eso hace, dando un golpe al extraterrestre del cual se derrama un vaso de agua siendo todos testigos ya de su punto débil.

¿Es esa frase la que marca el destino de Graham? ¿O es Graham el que marca su propio destino apoyándose en la frase de su mujer?

Señales es una película perfecta porque la historia que desarrolla y la manera en la que lo hace ofrece una idea, un estímulo vital y precioso a cualquier espectador.

Si crees en el destino creerás que la mujer de Graham le dijo esa frase para que la utilizara en ese momento, que Bo dejó los vasos de agua repartidos por toda la casa porque su destino era ayudar a salvar la vida de su hermano, que Merril abandonó su carrera en el béisbol para seguir viviendo con su hermano y sus sobrinos hasta llegar a ese día en el que realiza el bateo más importante de todos y que Morgan tuvo un ataque de asma justo antes de que el extraterrestre le insufla el gas venenoso para no tragarlo.

Si no crees en el destino, Señales es una película sobre la capacidad de los seres humanos para aprovechar cada hecho vital, utilizarlo para crecer y para sobrevivir. La frase de la mujer de Graham podía haber significado muchas otras cosas pero él la utilizó en el momento idóneo, Mogan no triunfó en el béisbol pero sí consiguió salvar la vida de su sobrino, Bo tiene una manía extraña con el agua quizá porque ella también vive su propio duelo, y Morgan tiene asma, lo que a uno le puede matar también le puede salvar.

La verdadera tesis de Señales, de lo que va esta película, lo que nos quiere decir Shyamalan de una manera tan divertida es que el mundo está hecho para nosotros, y nos pasan cosas porque vivimos y sea lo que sea lo que ocurra es la manera en la que lo afrontamos lo que nos define, seamos o no personas de fe. Solo nosotros podemos decidir qué hacer con las señales.