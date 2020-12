Selma Blair y Sarah Michelle Gellar recrean el beso de ‘Crueles intenciones’ en modo pandemia

Han pasado más de veinte años del estreno de Crueles intenciones, y el culto de este film dirigido por Roger Kumble no ha hecho sino fortalecerse con el paso del tiempo. Protagonizado por unos jóvenes Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon y Selma Blair, el drama adolescente de 1999 tiene un hueco preferente en la cultura pop debido a una escena muy concreta: aquélla de Michelle Gellar y Blair besándose, que supuso todo un hito en la representación en pantalla de relaciones LGTBI+. El título de la película no podía faltar, por tanto, entre los que celebraron ayer domingo 6 de diciembre los MTV Movie Awards.

Ante la escasez de estrenos debida a la crisis del COVID-19, estos premios han sacado adelante una edición Greatest of All Time con el objetivo de celebrar las obras más icónicas que el cine y la televisión nos han legado a partir de la fundación de MTV en 1981. No se trataba, pues, de una competición al uso, y de hecho como recogíamos estaba planeado que Chadwick Boseman recibiera de forma póstuma el premio de ‘Hero for the Ages’ por su papel en Black Panther, entregado por sus compañeros del MCU Robert Downey Jr. y Don Cheadle. La gala, conducida de forma remota, destacó por este momento, pero también por su conmemoración del legado de Crueles intenciones.

Así, tanto Sarah Michelle Gellar como Selma Blair obtuvieron el GOAT (Greatest of All Time) al Morreo legendario a partir de la recordada escena de Crueles intenciones, algo que fue celebrado con un simpático vídeo donde las actrices recreaban el beso más de veinte años después. Eso sí, dicho beso era malogrado por culpa de una barrera invisible en lo que suponía un guiño al COVID-19 y a la distancia de seguridad que exige, con Michelle Gellar y Blair pidiendo al final de la pieza que nos “mantengamos a salvo” y que “2020, acaba ya por favor”.

A lo largo de la ceremonia se otorgaron premios como el GOAT a Gigante de la comedia para Kevin Hart, el GOAT a la Scream Queen a Jamie Lee Curtis, o el GOAT a Ruptura desgarradora para Jason Segel y Kristen Bell por lo referido en el argumento de Paso de ti.