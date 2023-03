Seguridad top secret en Marvel: con este complicado método impiden filtraciones de las sorpresas de sus guiones

Vivimos en una era cada vez más volcada en el disfrute argumental de las películas por encima del visual y, en consecuencia, de pánico absoluto a los spoilers. Al mismo tiempo, se multiplican las vías por las que obtener ese tipo de información sobre cualquier película o serie de moda antes de verla, con el consiguiente peligro para quienes considerar que conocer algún detalle les arruina la experiencia.

Marvel Studios, cuyas producciones no solo atraen la atención de millones de personas años antes de comenzar a rodarse sino que suelen incluir importantes giros y sorpresas, se ha especializado en evitar este tipo de problemas desarrollando complicadas técnicas de protección de datos. Algunas son habituales en Hollywood, como los títulos de rodaje provisionales falsos que nada tienen que ver con el proyecto en sí. Otros, incluso afectan al trabajo de los actores.

Anthony Mackie, el nuevo Capitán América del estudio, ha revelado el complicado método que se emplea para evitar filtraciones de guion. El actor, a quien vimos debutar con el escudo en la serie Falcon y el Soldado de Invierno, protagoniza la futura Capitán America: New World Order que, con dirección de Julius Onah (The Cloverfield Paradox), llegará a los cines en 2024.

Guiones top secret

Durante una intervención en el show de Kelly Clarkson, Mackie ha comentado que acababa de recibir el guion de la película, escrito por Malcolm Spellman y Dalan Musson. Pero a lo que se refiere con haber recibido el guion no es a ningún documento de texto, escrito ni digital sino a una contraseña para entrar a una página web. Solo que ahí no hay ningún guion.

"Lo que nos envían es una contraseña con la que acceder a una página web. Ahí viene una dirección a la que tenemos que ir, donde nos recibe una persona, firmamos [un acuerdo de confidencialidad], nos sentamos delante de un ordenador y ahí es donde leemos el guion", explica el actor.

"[En Marvel] no se fían de nadie", prosigue. "Y [quien está contigo] siempre es un becario de veintitantos que simplemente te odia. Está ahí sentado comiendo Cheetos y metiéndote prisa para leer. Yo le dije que soy disléxico y me contestó que le daba igual".

Esta experiencia tan pintoresca y, quizás, absurda no le sienta igual de bien a todas las estrellas del estudio. En diciembre del año pasado, los protectores de las filtraciones llamaron la atención a Zoe Saldaña por compartir en su perfil de Instagram una foto del guion de rodaje (este sí, impreso) de Guardianes de la galaxia Vol. 3.

La actriz explicó en la revista InStyle que este método de trabajo muchas veces lleva a que solo tiene unas pocas horas antes del rodaje de determinadas escenas para preparar sus diálogos. "A veces puede ser molesto", reconocía. "Me gusta trabajar con cineastas que no minusvaloran mi inteligencia y saben que soy adulta. Seré discreta [con el guion]. No perderlo de vista es tan importante para mí como para ellos".

