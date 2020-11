[SEFF 2020] 'La vida era eso': Petra Martínez siente 'La llamada' de Anna Castillo

Todo en La vida era eso, de principio a fin, es Petra Martínez. Le deja un huequito a Anna Castillo, catalizadora de su aventura, y ya. La premisa es interesante: dos mujeres de dos generaciones diferentes comparten habitación en un hospital belga. Un país sin futuro las ha reunido: a Petra la empujó al paraíso del gofre la crisis del petróleo de los 70; a Anna, la que desembocaría en el 15M que se ve en televisión. El librillo de la vida dicta que la mayor debe aleccionar a la joven, pero la película cuenta lo contrario. Castillo le mete a Martínez una trasfusión de su célebre “lo hacemos y ya vemos” javierevil y la abuela, que hasta entonces no hace más que pensar en el fin de sus días atrapada en una depresión de aúpa, se enfrasca en una misión que no es la del Capitán Willard de Apocalypse Now pero que, a sus 76 años, casi es tan arriesgada.

Básicamente, Martínez se cruza medio continente hasta Almería para rendir homenaje a su joven y pizpireta amiga. Un pueblo encalado, de vegetación rala y fuerte viento. Una España áspera y seca pero bellísima. Es, en cierta manera, y salvando las distancias, algo así como esa segunda parte de El sur que Víctor Erice (¡palabras mayores!) tenía planeada pero nunca llegó a rodar. Encontrar el sentido de la vida a los 70, rodeada de canis futboleros, guiris borrachos moteros y oficialas de peluquería. Limpiando granadas, haciendo tortillas de patatas, comiendo dulces… Pequeños placeres costumbristas. Reflexiones sobre todo lo que la eterna precariedad económica de estas santas tierras le ha obligado a perderse. A través de su parquedad de palabras y su prístina mirada, y esos rasgos que encierran la dignidad de los vencidos, Martínez nos lo cuenta todo.

Al final, su María es un poco como ella: una actriz en estado de gracia que ha logrado el éxito y ser un icono del cine independiente cuando menos lo podía esperar. Lo dicho: la vida era y es Petra Martínez. Ella es el sentido de la vida (y de esta película).