“¿Se supone que me tenía que reír?”: La opinión de Tom Ford sobre ‘La Casa Gucci’

La Casa Gucci ya está en cines, y las críticas apuntan a apartar a Ridley Scott de la elogiosa unanimidad que despertó El último duelo, su anterior trabajo aún en cartelera. El veterano director se ha propuesto escenificar el asesinato de Maurizio Gucci planeado por su exmujer Patrizia Reggiani, contando para ello con un reparto de campanillas que incluye a Adam Driver y Lady Gaga como los personajes mencionados, secundados de Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek y un irreconocible Jared Leto. A la espera de ver cómo reacciona el público la prensa especializada no parece haber conectado, pero si hay una opinión que debería interesarnos esa sería la del cineasta, y diseñador de moda, Tom Ford.

¿Por qué? Porque antes de dirigir películas tan aclamadas como Un hombre soltero y Animales nocturnos, Ford ha sido director creativo tanto de Yves Saint Laurent como, sí, Gucci, a quien se le atribuye el renacimiento que experimentó la marca luego de los eventos que relata La Casa Gucci. El film de Scott narra, de hecho, cuatro años de los que Ford pasó en la empresa, y en la película aparece con los rasgos de Reeve Carney. La opinión del cineasta es, por ello, sumamente pertinente, y ha escogido el Air Mail para publicar un ensayo donde revela su opinión de la película, bastante ambivalente tirando a negativa.

Para empezar, Ford considera a La Casa Gucci un “culebrón nocturno a lo Dinastía”. Alaba “el impecable vestuario, los decorados y la hermosa fotografía”, así como algunas actuaciones del reparto destacando a Jeremy Irons como Rodolfo Gucci (en una “interpretación más contenida y con más capas que sus parientes en pantalla”) y a Salma Hayek como Giuseppina Auriemma. De Hayek dice que está “estupenda” y que “su cásting es especialmente inspirado puesto que su marido es el actual propietario de Gucci, un hecho que pasará desapercibido al público general”. En efecto, desde 2009 Hayek está casada con François-Henri Pinault, empresario entre cuyas posesiones se incluye la marca.

No puede decir lo mismo de otros actores, sin embargo. “A veces, cuando Al Pacino como Aldo Gucci y Jared Leto como Paolo Gucci aparecían en pantalla, no estaba completamente seguro de no estar viendo una versión de la historia a cargo de Saturday Night Live”. Ford señala que estos papeles han sido “ampliados para atraer y satisfacer a las estrellas”, con escenas que deberían haberse quedado en la sala de montaje pero se mantuvieron “con el único propósito de permitir a los actores principales ‘actuar’”. “Debido al tamaño y la fuerza de las estrellas, el guion está a merced de servirles”.

Esto llega a provocar, según el director de Animales nocturnos, que el público no sienta empatía por los personajes del drama. “El resultado, lamentablemente, es una historia en la que no nos identificamos con nadie”. Y no una historia especialmente fidedigna, algo con lo que Ford está bastante concienciado pues Maurizio “fue asesinado a pocos pasos de mi oficina en Milán”. El brindis que comparte con Maurizio en el film nunca sucedió, según cuenta. “Las películas tienen una forma de convertirse en verdad en la mente de la gente, una realidad alternativa que con el tiempo borra la realidad de lo que fue”, alerta.

Esta realidad alternativa, para Ford, es una película confusa donde nunca llegó a saber si se trataba “de una farsa o de una apasionante historia de codicia”. “A menudo me reí a carcajadas pero, ¿se suponía que debía hacerlo?”, se pregunta el diseñador, para finalmente concluir que la sensación que le ha dejado el visionado dista de ser agradable. “Estuve profundamente triste durante varios días tras ver La Casa Gucci, una reacción que creo que solo sentiremos quienes conocimos a sus protagonistas. Me resultaba difícil captar el humor y tono camp de algo tan sangriento. A veces era absurdo, pero al final fue trágico”.

