¿Se estrenarán directamente en Disney+ ‘Cruella’, ‘Pinocho’ y ‘Peter Pan and Wendy’?

La crisis del coronavirus ha exigido que a lo largo de 2020 los grandes estudios de Hollywood tengan que adaptarse como puedan a la pandemia, con diversas estrategias que puedan compensar los rodajes paralizados y las salas de cine clausuradas. Las majors han optado entonces bien por aplazar sus estrenos o bien por acoger estrategias a mitad de camino. Warner, por ejemplo, se arriesgó a estrenar Tenet convencionalmente el pasado verano sin resultados muy halagüeños, y ahora planea lanzar Wonder Woman 1984 simultáneamente en cines y en la plataforma HBO Max (a los cines de España llegaría el 18 de diciembre).

Disney, por el contrario, ha preferido darle la espalda a las salas y efectuado un experimento sin precedentes como lo obrado con Mulan. El remake de acción real se estrenó en los cines de China (donde, entre boicot y boicot, se saldó con unas cifras de lo más decepcionantes) mientras en el resto del mundo se ofrecía con un coste extra en Disney+. La plataforma de streaming no ha desvelado sus cifras, pero en una reunión reciente con sus accionistas Bob Chapek, CEO de la empresa, aseguró que estas habían sido excelentes. Hasta el punto de no descartar que, en el futuro, otros títulos corrieran la misma suerte.

No es el caso de Soul, que este 25 de diciembre llegaría al catálogo sin coste extra (según Chapek, en calidad de “gesto navideño”) pero sí podría serlo el de futuros remakes o reimaginaciones live action. Según recoge Deadline, la Casa del Ratón se está planteando que películas como Cruella, Pinocho o Peter Pan and Wendy engrosen llegado el momento el catálogo de Disney+, con coste extra o sin él. Cruella ejerce de precuela de 101 dálmatas con Emma Stone en el papel protagonista, mientras quePinocho y Peter Pan and Wendy ejercen de remakes más o menos libres dirigidos por Robert Zemeckis y David Lowery. El de Pinocho, al parecer, contaría con Tom Hanks en el papel de Gepetto.

La compañía no ha hecho oficial esta dinámica, aunque se ajusta punto por punto a anteriores comunicados donde confirmaba su decisión de darle prioridad en el futuro al contenido streaming. Queda la duda, claro, de si estos estrenos destinados a saltarse las ventanas de exhibición habituales podrían ser cualquier título futuro de Disney, sin importar la franquicia, o si por el contrario serían únicamente los remakes más enfocados al consumo familiar. Aún no se ha dicho nada sobre Viuda Negra y el resto de películas de Marvel aplazadas, por lo que esta última teoría cobraría fuerza.