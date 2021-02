¿Se estrenará ‘Halloween Kills’ en salas y streaming al mismo tiempo?

Como ocurrió con tantos otros estrenos, la crisis sanitaria provocó que Halloween Kills tuviera que aplazar su fecha un año entero, estando ahora mismo fijada para el próximo 15 de octubre. La secuela del exitoso reboot de 2018, que vuelve a dirigir David Gordon Green, ya había sido concebida en conjunto a una tercera entrega, Halloween Ends, que también sufrió el atraso correspondiente de un año, en una nueva y severa modificación del calendario de Universal. La idea es que se reactive la continuidad con Halloween Kills, pero la situación mundial sigue siendo grave, y hay quien cree que las cosas no habrán mejorado lo suficiente a finales de año.

Entre ellos, el propio John Carpenter, creador original de la saga y productor de Halloween Kills. El mítico cineasta habló recientemente con NME y mostró su desesperanza por que el film protagonizado por Jamie Lee Curtis pudiera tener un estreno a la altura, hasta el punto de revelar que el equipo se estaba planteando que Halloween Kills asumiera un modelo híbrido similar al de Warner y HBO Max planeado para 2021 (y al de Disney+ con Raya y el último dragón). “Las salas de cine están muertas ahora mismo. Es una tragedia, pero es la verdad y hay que afrontarlo”, sentenciaba Carpenter.

El director de La noche de Halloween original cree que solo con un modelo híbrido de distribución la película podría llegar a todo el mundo. “El estudio se puso en contacto con nosotros para posponer la fecha de estreno un año, con la confianza en que las cosas mejorarían. Y esperemos que mejoren”, proseguía. Se da el caso de que Universal dispone de una plataforma de streaming como Warner y Disney disponen de HBO Max y Disney+, pero Peacock (de reciente creación) aún dista de tener el alcance y número de suscriptores de estas, por lo que también precisaría de una exhibición en cines tradicionales.

Carpenter destaca, por lo demás, que no hay nada oficial y que no es una opción que Universal se haya planteado aún en serio. En lo referente al polémico modelo de Warner (que ha motivado el enfado de los cineastas e incluso amenazas de demanda), el director intenta verlo con filosofía: “Esta gente está tomando las decisiones que consideran mejor se ajustan a sus intereses. Así es como ven el futuro, y piensan que es el mejor modo de afrontarlo”. Carpenter entiende esta decisión, hasta el punto de no descartar que el regreso de Mike Myers acabe teniendo lugar por la vía del streaming.