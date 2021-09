Se busca estudio para lo nuevo de Christopher Nolan: una película sobre la bomba atómica en la II Guerra Mundial

Con la excepción de El truco final (que produjo Disney) e Interstellar (una coproducción con Paramount), en las últimas dos décadas Christopher Nolan ha trabajado de forma exclusiva con Warner Bros. Una asociación tan fructífera como para dar pie a una de las sagas superheroicas más alabadas de la historia (El caballero oscuro), pero donde se empezaron a divisar grietas en 2020, cuando el estudio se empeñó en retrasar una y otra vez el estreno de Tenet contra los deseos del director, que ansiaba que su nuevo blockbuster trajera a la gente de vuelta a los cines en plena crisis del coronavirus. Cuando poco después Warner anunció que todas sus películas de 2021 se estrenarían simultáneamente en salas y HBO Max, el divorcio pareció a punto de consumarse.

Nolan percibió este modelo híbrido como una falta de respeto a los cineastas y un repliegue a la necesidad de rentabilizar HBO Max, según él “el peor servicio de streaming”. Como resultado cabía esperarse que Nolan no querría volver a trabajar con Warner, y según recoge Deadline esto ya es una realidad: el director de Origen tiene nuevo proyecto, y busca para financiarlo a un estudio distinto. También ha descartado de pleno que se haga cargo de él una plataforma de streaming, por más que la gente de Netflix haya dejado clara su ansia por que trabaje con ellos. De este modo, Nolan se estaría reuniendo estos días con Universal, Paramount y Sony. Disney, dada la preeminencia que el streaming también ha acogido en sus planes, no está entre los nombres tanteados.

La cuestión es, ¿de qué va esta nueva película? Pues supone el regreso de Nolan a la Segunda Guerra Mundial luego de dirigir la aclamada Dunkerque, centrándose en “uno de sus momentos clave” como sería el desarrollo de la bomba atómica. Robert Oppenheimer, uno de los miembros más destacados del Proyecto Manhattan que culminó con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki al final de la contienda, es el protagonista del film, cumpliendo además una antigua aspiración del cineasta. Y es que Nolan lleva tiempo queriendo dirigir un biopic: su aproximación a la vida de Howard Hughes no pudo ser llevada a cabo cuando Martin Scorsese se le adelantó con El aviador, así que ha decidido recurrir al padre de la bomba atómica.

No se sabe mucho más del proyecto, que tampoco tiene título definitivo, pero parece que Nolan ya ha terminado de escribir el guion (es lo que estaría paseando de estudio en estudio) y que quiere que Cillian Murphy esté entre sus protagonistas. Murphy, que ya ha trabajado con Nolan en Origen, Dunkerque y su trilogía de Batman, se encuentra actualmente en negociaciones para protagonizar la película. Lo que parece claro de todo este embrollo es que los problemas con los que se topó Tenet (prolongados a una taquilla que no cumplió las expectativas) no han contribuido a minar el prestigio de Nolan, ni tampoco el deseo de la industria por tenerle de su lado.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.