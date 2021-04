Se acabó huir del pasado: nuevo tráiler de ‘Viuda Negra’

El estreno de Viuda Negra ya ha sufrido tantos retrasos, y ha sido anticipado por tantos tráilers, que ya hay quien tiene la sensación de haberla visto. La primera aventura en solitario de Natasha Romanoff (y última, a juzgar por lo ocurrido en Vengadores: Endgame) es una de las que más ha sufrido los estragos de la crisis sanitaria, viéndose obligada a esperar una mejor oportunidad para saltar a la gran pantalla mientras Marvel resolvía empezar a estrenar sus series en Disney+. Bruja Escarlata y Visión, en compañía de la reciente Falcon y el Soldado de Invierno, han sido las encargadas de inaugurar la Fase 4, pero la Casa del Ratón no ha cejado en su empeño de que Viuda Negra tenga un estreno en cines.

Eso sí, con la particularidad de acoger el mismo y polémico modelo híbrido al que ya se han adaptado películas como Mulan o Raya y el último dragón. Viuda Negra se estrenará finalmente este 9 de julio tanto en los cines que puedan permitírselo como en Disney+ dentro del Acceso Premium, con el objetivo de que la normalidad vuelva a los calendarios y la sigan los films Shang-Chi and the Legend of the Rings, Eternos y Spider-Man: No Way Home (con fecha para respectivamente para el 3 de septiembre, el 5 de noviembre y el 17 de diciembre). Comprometida con que esta fecha sea la definitiva, y acaso para contraprogramar el sorprendente avance de Space Jam: Nuevas leyendas que lanzó Warner, ayer la Casa del Ratón publicó un nuevo tráiler de Viuda Negra.

Este da comienzo con imágenes de Natasha (Scarlett Johansson) pertenecientes a anteriores películas del MCU, incluyendo aquella escena de Vengadores: Endgame donde se sacrificaba heroicamente. Al margen de esto, y de un llamativo arreglo del tema musical de Vengadores, no se puede decir que a estas alturas el tráiler pueda sorprendernos mucho: volvemos a ver a Rachel Weisz, a David Harbour y a, sobre todo, Florence Pugh como Yelena Belova, dando vida a la peculiar familia de la Vengadora. Si bien esta puede ser la última vez que veamos a la protagonista (gracias a que Viuda Negra se ambienta entre Capitán América: Civil War y Vengadores: Infinity War), al personaje de Pugh le queda recorrido en el MCU, pues ya está confirmada su aparición en la serie de Ojo de halcón junto a Jeremy Renner.

Échale un vistazo al tráiler.