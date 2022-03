‘Scream 6’ confirma fecha de estreno: Ghostface volverá a llamarte muy pronto

Entre Scream 4 y Scream (5) pasaron 11 años. El motivo no fue tanto las críticas tibias que recibió la entrega previa como que Wes Craven, director desde la inauguración de la franquicia, murió poco después. Finalmente Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, dupla tras Noche de bodas, se hicieron con los mandos de Scream, y el pasado enero estrenaron un film titulado precisamente Scream que nos llevaba por quinta vez a un Woodsboro asediado por las fechorías de Ghostface. Por mucho que se estrenara en enero (fecha poco aconsejable para triunfar en taquilla), Scream recaudó unos fenomenales 140 millones de dólares.

De ahí que Spyglass Media se apresurara a acordar con Bettinelli-Olpin y Gillett otra entrega, Scream 6. Las negociaciones han ido rápido y no es solo que esté confirmada: es que según recoge Deadline ya tiene fecha de estreno. La nueva secuela de Scream, aún sin título oficial, llegará a los cines el 31 de marzo de 2023, poco más de un año después que la anterior, recordando mucho al escaso margen con el que se estrenó Scream 2, justo un año después de la fundacional Scream: Vigila quien llama. Bettinelli-Olpin y Gillett repetirán como directores, así como lo harán James Vanderbilt y Guy Busick como guionistas. El creador de la franquicia Kevin Williamson, por su parte, seguirá como productor ejecutiva.

Sin duda, Scream (5) se las ha apañado para revitalizar una saga de slasher que siempre ha contado con fans acérrimos a cuenta de su elemento meta y su humor constante, pero que en la anterior entrega había mostrado dificultades para comunicarse con el público. La quinta película resolvió esto, aunque la espera hacia la siguiente va a ser tan breve que hay quien duda de que vaya a dar tiempo a partir de una idea estimulante. Es decir: ya que Scream suele basar su encanto en burlarse de tendencias actuales del cine de terror, ¿de qué puede burlarse en su siguiente entrega que no lo haya hecho Scream (5)? ¿Va a dar tiempo a disponer de un guion a la altura? ¿Hay ideas suficientemente buenas?

Gillett ya ha asegurado que sí: “Tenemos un montón de ideas divertidas y originales con las que estamos trabajando”, contaba hace poco. El guion, de hecho, ya está escrito, y la idea es que Scream 6 empiece a rodarse este verano. Por ahora, no hay más intérpretes confirmados que Courteney Cox, que hace un par de días reveló que le habían enviado el libreto. “Recibí el guion ayer, aún no lo he leído. Estoy emocionada por hacerlo, y sé que van a empezar a rodar creo que en junio, en Canadá. No sé si debo decir algo. Deja que te cuente el asesino”. Scream (5) dejaba abierta la puerta para una secuela desde el punto en que sobrevivían varios personajes recurrentes, incluyendo la Gale Weather de Cox.

A la espera de que Scream 6 también confirme a Neve Campbell como Sidney Prescott, podemos recurrir a unas antiguas declaraciones de Williamson para imaginar dónde irán los tiros. Y es que el productor, antes del lanzamiento de la quinta Scream, ya dijo que esta estaría muy vinculada a una sexta. “Scream 6 iba a responder a lo que fuera que ocurriera entre Dewey y Gale… Sidney estaba en ella, pero se centraba más en el argumento de Gale”. Dewey es la pareja de Gale, interpretado por David Arquette y como ya sabemos (SPOILER) fue víctima de Ghostface en Scream. ¿Será Gale, por tanto, la protagonista del film?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.