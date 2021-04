Scott Rudin abandona la producción de cine y televisión tras sus acusaciones de abuso laboral

Hace algo menos de dos semanas The Hollywood Reporter publicó un impactante reportaje que daba cuenta de los abusos contra sus empleados en los que había incurrido Scott Rudin, poderoso productor de la industria. Entre estos abusos veíamos cómo Rudin había roto la pantalla del ordenador en la mano de un asistente, y había lanzado objetos a sus empleados como un bol de cristal o una patata asada. Las condiciones del entorno laboral eran intolerables y provocaron un gran malestar entre los trabajadores, dándose el caso de que una persona tuviera que ser recogida por la ambulancia tras sufrir un ataque de pánico. Según el artículo vio la luz, tomaron forma las consecuencias.

En primer lugar Karen Olivo, estrella de Broadway (circuito al que se extendían los negocios de Scott Rudin Productions), anunció que se retiraba de la producción de Moulin Rouge!, en protesta por el silencio del que se beneficiaron los actos de Rudin. Megan Ellison, fundadora de Annapurna (con la que Rudin produjo Valor de ley), aseguró que “esta pieza solo acaricia la superficie del comportamiento abusivo, racista y sexista de Rudin. Como pasó con Weinstein, mucha gente tiene miedo de hablar. Apoyo y aplaudo a quienes lo han hecho”. Por último, medios como Deadline recogen que Rudin ha abandonado sus responsabilidades en Broadway, y también se ha apartado de la producción de películas.

“Doy un paso atrás con mis proyectos de cine y streaming, además de mi trabajo en Broadway. Lo hago para tomarme el tiempo de trabajar en asuntos personajes de los que debería haberme ocupado hace tiempo”, declara Rudin en un comunicado. “Este fin de semana estaba centrado en que Broadway volviera a abrirse con éxito, y no quería que mi comportamiento anterior afectara a los esfuerzos de la gente para volver. Tengo claro que he de tomar el mismo camino en el cine y el streaming. Lamento profundamente el dolor que ha causado mi comportamiento, y doy este paso con el compromiso de crecer y cambiar”.

La salida del ejecutivo de 62 años afecta pues a sus proyectos teatrales y a cinco producciones en las que trabajaba con A24: son The Tragedy of Macbeth a cargo de Joel Cohen, The Humans de Stephen Karam, White and Water de Lila Neugebauer, Men de Alex Garland y Everywhere All at Once de Dan Kwan y Daniel Scheinert. La carrera de Rudin se ha prolongado durante varias décadas y le ha hecho ganar el Oscar por No es país para viejos, habiendo producido títulos como Lady Bird, La red social y hasta ocho películas de Wes Anderson. Dos de los últimos films donde trabajó fueron Diamantes en bruto y First Cow.