Schwarzenegger reconoce que "engañó" a Stallone para que protagonizara una de sus peores películas

Una leyenda urbana de Hollywood aseguraba que Arnold Schwarzenegger había sido uno de los artífices para que su colega, y rival por entonces, Sylvester Stallone aceptara intervenir en una comedia que luego se convertiría en una de sus películas peor valoradas. Estamos hablando de 'Alto! o mi madre dispara de 1992 y dirigida por Roger Spottiswoode.

La historia de su enemistad se remonta a inicios de los 70, una década en la que Stallone logró uno de sus mayores éxitos con Rocky, y que se acrecentó después de que ambos adquirieran su estatus de estrellas, sobre todo a partir del reconocimiento popular a Schwarzenegger en la década de los 80 gracias a títulos como Conan, el bárbaro o Terminator. El cine de acción a lo grande parecía un mano a mano entre los dos. Pero, en esta guerra particular, Schwarzenegger ganó otra batalla cuando además de con las películas de acción logró auténticos taquillazos en el terreno de la comedia, con títulos como Los gemelos golpean dos veces o Polis de guardería.

Stallone no quería ser menos y también intentó, sin nada de suerte, destacar con papeles más divertidos y menos testosterona. El primer envite llegó con Oscar ¡quita las manos! de 1991, remake de la descacharrante producción francesa Oscar: una maleta, dos maletas, tres maletas de 1967 con Louis de Funès, y el resultado fue un pinchazo mayúsculo en taquilla y pésimas críticas. Luego, al año siguiente, llegaría otra experiencia todavía más dura, sobre todo en cuanto a la recepción por parte de crítica y público, la citada 'Alto! o mi madre dispara.

Stallone y Estelle Getty en '¡Alto! o mi madre dispara' Universal

En una reciente entrevista para The Hollywood Reporter, Stallone recordaba que "¡Alto! o mi madre dispara' se suponía que era como ‘Tira a mamá del tren’ (Throw Momma From the Train), pero en lugar de una madre desagradable, contratas a la mujer más amable de Hollywood, Estelle Getty (de la famosa serie Las chicas de oro), la que desearías que fuera tu madre. ¡Y eso fue el final! Además, había oído que Schwarzenegger iba a hacer esa película y me dije: ‘Voy a ganarle’. Creo que me tendió una trampa". Además, la comedia le aportó una, digamos, relevante nominación como actor, la séptima en los nada codiciados premios Razzie a lo peor del año.

Y en esa misma entrevista en THR, el medio inserta un comentario enviado por la otra parte implicada, el mismo Schwarzenegger, confirmando que el rumor es cierto. De hecho, el actor y exgobernador de California, odiaba el guion del filme y, en esa dura competencia por el liderato en la taquilla, le hizo una buena jugarreta a su "amigo" extendiendo el rumor de que estaba interesantísimo en protagonizarla. "Es 100 por ciento cierto”, asegura Schwarzenegger. "En aquellos días hacíamos todo tipo de locuras para salir adelante en nuestra rivalidad. Afortunadamente, para nosotros y para los demás, hoy nos apoyamos unos a otros. ¡Gracias a Dios, porque seguro que no necesitamos otro ¡Alto! o mi madre disapara!".

Pero, pelillos a la mar. A inicios de los 90 ambos no solo empezaron juntos una carrera como socios, junto a Bruce Willis, de la cadena de restaurantes Planet Hollywood, sino que ya en los últimos años han compartido protagonismo en títulos como Plan de escape o en la saga de Los mercenarios promovida por Stallone.

