'Saw' ya prepara la décima entrega de la saga

Entre Saw VII (2010) y Saw VIII (2017) pasamos unos insólitos siete años (tranquilos) sin una nueva entrega de la saga de terror Saw, que había estado acudiendo puntual cada año a la cartelera. El filme de los hermanos Spierig reactivó la franquicia de bricolaje y muertes enrevesadas de tal manera que Chris Rock ha producido su propio spin-off, Spiral: Saw, que veremos el próximo mes de mayo tras haber sufrido el correspondiente retraso por la pandemia.

Por si aún no has tenido ocasión de ver el último tráiler de Spiral: Saw, aquí te lo dejamos (estreno en cines el 21 de mayo).

El caso es que el asesino moralista Jigsaw (o cualquiera de sus disparatados seguidores) siempre ha sabido cómo aprovechar el tiempo, así que otra entrega más de Saw ya está en preparación. La liebre ha saltado a través de las páginas de Production Weekly, que, tal y como citan en Bloody Disgusting, publica el desarrollo de un proyecto llamado Saw X en Twisted Pictures, las productora responsable de todos los títulos de la saga creada por James Wan y Leigh Whannell.

Por supuesto, Wan y su productora Atomic Monster también figuran involucrados en la producción de Saw X, así como Lionsgate, Estamos pues, ante la puesta en marcha oficial de la décima entrega de uno de los seriales de terror más lucrativos de las últimas dos décadas, aunque ya sabemos que las máquinas de Jigsaw tienen un funcionamiento muy delicado para el que suelen tomarse un tiempo preciso, con lo que aún es pronto para saber qué se está cociendo exactamente.

Seguro que la taquilla final de Spiral: Saw tiene mucho peso en el rumbo que termine tomando esta décima película de la saga. En cualquier caso, dentro de cuatro años cumplirá nada menos que 20 añitos. ¿Cuántas entregas más de Saw habrán tenido tiempo de ver la luz para entonces?