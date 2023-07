'Saw' lanza una imagen de Jigsaw para recordar que volverá en la décima entrega

La difusión del primer cartel oficial de Saw X ha llegado acompañada de otra imagen (y que podemos ver más abajo), la del personaje más icónico de la saga como es el muñeco Billy, la identidad mediante la que se representa Jigsaw. Y es que el retorcido y vengativo criminal regresará para impulsar una franquicia de bajo presupuesto y muy lucrativa, pero que ya no fue la misma sin él con el intento de reboot de 2021 Spiral: Saw, recibida con valoraciones muy negativas también por parte de los fans de la saga.

Por ello, la décima entrega volverá a contar con Jigsaw en una historia que nos llevará a los orígenes de la morbosa franquicia, un argumento que tendrá lugar cronológicamente entre los sucesos de la primera y segunda película. Y esto significa que volveremos a ver al hombre que se esconde en realidad tras el terrorífico personaje, a John Kramer, otra vez interpretado por el imprescindible Toni Bell.

Un John, según la sinopsis oficial, desesperado y enfermo, que viaja a México para someterse a un tratamiento experimental y muy arriesgado con la esperanza de curar su cáncer mortal. Sin embargo, toda la operación resulta ser un fraude para engañar a aquellos más vulnerables.

Lleno de rabia y con un nuevo y escabroso propósito, John retomará su trabajo como asesino en serie y dará a probar su propia medicina a los embaucadores. Bajo la atenta mirada de Jigsaw, los jóvenes se enfrentarán a las trampas más ingeniosas, mortales y tortuosas en un visceral y despiadado juego en una entrega que se anuncia a priori como una de las más brutales y salvajes de la saga.

Dirigida por Kevin Greutert, quien también estuvo tras las cámaras en Saw VI y Saw VII 3D, y James Wan como uno de los productores ejecutivos, se estrena en los cines españoles el 29 de septiembre de la mano de la distribuidora DeAPlaneta, la misma fecha que en Estados Unidos.

Es hora de "volver a jugar"

Jigsaw Lionsgate

Y como parte de la campaña de promoción, la imagen de Jigsaw en Saw X (la que se puede ver arriba) ha sido lanzada por la productora y también distribuidora en Estados Unidos Lionsgate de una manera muy curiosa. Según cuenta Bloody Disgusting, mediante un pequeño y divertido pequeño juego para móviles se emplazaba a los fans a llamar a un número de teléfono, el 310-564-8144.

Allí eran recibidos con unas palabras del mismo John Kramer comunicándoles que "Quería jugar a un juego". La propuesta terminaba con el envío de un texto con un link enlazando con la citada imagen.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.