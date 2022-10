Sauron será como Walter White en la segunda temporada de 'Los anillos de poder', según los creadores

La aparición de Sauron se había convertido en un meme a lo largo de la primera temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder. Galadriel (Morfydd Clark) le estaba buscando de forma incansable para vengar a su hermano, mientras los orcos se iba reagrupando y Mordor era fundada entre lavas y cenizas. No podía tardar mucho más en revelarse la identidad del Señor Oscuro, y tras varias pistas falsas el último episodio de la temporada, que acaba de llegar a Amazon Prime, lo ha hecho. Resulta que Sauron nos venía acompañando desde el principio, pues se había ocultado tras el nombre de Halbrand (Charlie Vickers): el guerrero similar a Aragorn que se suponía que era el legítimo rey de las Tierras del Sur, y que había estado engañando a Galadriel todo el tiempo.

Puesto que las Tierras del Sur ahora se adscriben al límite municipal de Mordor, tampoco es que Halbrand estuviera mintiendo exactamente, pero el asunto tiene su miga y los creadores ya han hablado con The Hollywood Reporter sobre este impactante season finale. JD Payne y Patrick McKay han querido explicar a qué se ha debido la decisión de esperar tanto a la presentación oficial de Sauron y qué querían conseguir con Halbrand: “Lo que hemos visto en los libros es un mal que lo abarca todo y al que todos temen, y que es tan poderoso que ni siquiera tiene que manifestarse físicamente”, explican sobre la obra de J.R.R. Tolkien, adaptada antes por Peter Jackson. “Es la imagen de un ojo en las películas, el ojo en la torre. Creímos que Sauron debía ser un personaje por derecho propio”.

“En cierto modo queríamos darle una historia de origen. No queríamos hacer una serie que tratara sobre la caza de Sauron, pero nos encantaba la idea de Sauron como un farsante que podría, con suerte, engañar a parte de la audiencia”. Payne y McKay traen a colación El paraíso perdido, poema de John Milton que identifican como influencia para la serie. “Milton quería que Satanás fuera tan persuasivo que sedujera al lector, para luego percibir su propia caída y su necesidad de redención. Según Tolkien, Sauron fue un farsante y sabemos que apareció disfrazado en la Segunda Edad. Entonces, ¿qué pasaría si se acercara a ti, y consiguiera que simpatizaras con él, y que te pongas de su parte para que, una vez te des cuenta de quién es, ya te haya enganchado?”.

“No es tan fácil como decir ‘esta persona es malvada, me alejaré de ella’, porque ya has desarrollado un apego con ella. ¿Y si pudiéramos hacer que el público pasara por un viaje similar?”. Aunque Halbrand no sea precisamente un favorito del público, sí es cierto que la revelación obliga a afrontar toda la primera temporada de un modo distinto. “Espero que después del último episodio los espectadores quieran volver a ver toda la temporada, que ahora será una experiencia diferente. Esperamos que, al llegar la segunda temporada, a la gente le guste más la primera porque la verá tras un nuevo prisma”.

Hablando de la segunda temporada, ¿cuándo podemos esperarla? Pues ya ha empezado a rodarse, pero Los anillos de poder requiere tal complejidad en su producción que no cabe esperar nuevos capítulos hasta 2024 mínimo. Aunque los creadores tienen bien claro qué contarían en ella: “La primera temporada se abre con ‘¿quién es Galadriel?, ¿de dónde viene?, ¿cómo ha sufrido?’. Y haremos lo mismo con Sauron en la segunda temporada”. Por último, prometen que el personaje de Sauron no dejará de crecer, a semejanza de otros protagonistas célebres de la televisión. “Sauron ahora puede ser simplemente Sauron. Como Tony Soprano o Walter White. Malvado, pero de un modo complejo”.

“Creímos que, si hacíamos eso en la primera temporada, eclipsaría todo lo demás. Así que la primera temporada es como Batman Begins, y El caballero oscuro es la siguiente, con Sauron al aire libre. Estamos muy emocionados. Será una historia muy canónica. Es posible que algunos digan ‘¡esta es la historia que esperábamos obtener en la primera temporada!’”. No queda otra, pues, que empezar a modular el hype de cara a la segunda temporada de Los anillos de poder.

