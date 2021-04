Satyajit Ray visto por Isaki Lacuesta

A veces, imprimo capturas de fotogramas de películas que quiero que me sigan rodeando, literalmente, durante los días y meses posteriores a su visionado. Al rodaje de Entre dos aguas me llevé una colección de fotogramas de La canción del camino, de Satyajit Ray, y los pegué en la pared de la cocina, a ver si se me contagiaba alguna cosa ni que fuera por osmosis. No pretendía imitarlos ni copiarle, pero sí buscaba tener muy presente su ejemplo, la especial dignidad y la nobleza que Ray confiere a todas las personas que filma.

Lo que más me cautiva de La canción del camino (ópera prima de Ray, y primera parte de la trilogía de Apu; que se puede ver en Filmin) es la maestría que el cineasta novel ya tiene como retratista. A menudo me gustaría que las revistas de cine añadieran el retrato entre las categorías de géneros que usan para clasificar las películas, y que al lado del thriller, comedia, terror y musical, pudiéramos leer «paisaje», «esbozo», «retrato del natural».

En sus retratos, parece que Ray siempre mire directamente a la cara de los personajes, de igual a igual, sin filtros ni trucos formales. Pero su transparencia es engañosa, y puede confundir a los estudiantes de cine que piensen que basta con colocar la cámara delante de un actor y rodar: en Ray, hay una sabiduría muy sofisticada en la elección de las distancias, de los valores de cuadro, la angulación de cámara y el trabajo de iluminación de cada plano. Allí donde Eisenstein buscaba ennoblecer a sus campesinos mediante angulares y contrapicados que resaltaban tanto las figuras filmadas como la del propio cineasta, Ray consigue efectos similares con discreción infinita, sin que la presencia del director se interponga nunca entre los espectadores y los personajes.

En este sentido, es muy aleccionador ir descubriendo cómo Ray ubica reiteradamente a la madre del protagonista en posturas que la obligan a mirar hacia arriba, alzando y abriendo los ojos, para ofrecernos la máxima superficie de mirada posible, («ojos más que ojos» decía la canción), como una ventana abierta. Un recurso bellísimo y a la vez extremadamente simple y natural, en absoluto connotado, como una firma invisible, eficaz como una hoja.

Me gustaría invitarles a mirar cómo Ray alterna las distintas escalas en los encuadres, de la más íntima y cercana (los primerísimos planos de los ojos de Apu, la luz de la escena de la defunción) a los planos generales de las escenas colectivas, que funcionan como retrato de la estratificación social y de un sistema de castas que (por más que nos cueste admitirlo) resulta inesperadamente cercano y similar al que caracteriza nuestras ciudades occidentales contemporáneas.

Con todo, la enseñanza principal de Ray es que las películas podían ser canciones y, como tales, pasar de mano en mano, de boca en boca, ser populares, de todos y de nadie. Quizás sea por eso por lo que Ray consigue que dirigir cine parezca coser y cantar. Y que su trabajo sea como un viento muy suave que cruza y susurra.

* Este texto es una versión editada y traducida de una presentación de Isaki Lacuesta sobre Satyajit Ray en la Filmoteca de Catalunya