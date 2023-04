Sarah Paulson ayudó económicamente a Pedro Pascal al comienzo de su carrera: "Le daba dinero para que pudiera comer"

Podríamos decir sin miedo a exagerar que Pedro Pascal es el hombre del momento. El actor chileno ha arrancado 2023 al frente del fenómeno The Last of Us, la celebrada adaptación del videojuego de Naughty Dog que ha conquistado a los espectadores desde un escenario postapocalíptico cargado de infectados.

Además, hace un mes, Pascal se ponía de nuevo el casco de Din Djarin para la tercera temporada de The Mandalorian, la serie que ha reconciliado a los fans con Star Wars y ha arrancado un universo galáctico en expansión en Disney+.

A los proyectos ya mencionados se sumará en los próximos meses Extraña forma de vida, el cortometraje de Pedro Almodóvar que protagoniza junto a Ethan Hawke y que se estrenará en el Festival de Cannes. Por todo ello y mucho más, confirmamos que el intérprete (y 'daddy' de Internet) vive un momento especialmente dulce en lo profesional.

Sin embargo, los comienzos de Pascal en la industria no fueron fáciles, como él mismo ha contado en varias entrevistas. Ahora, en un reportaje sobre el actor en Esquire, su amiga y actriz Sarah Paulson ha desvelado que tuvo que ayudarlo económicamente en sus inicios.

"Ha hablado sobre esto públicamente, pero hubo momentos en los que le daba mi sueldo diario de algún trabajo en el que estaba para que tuviera dinero para alimentarse", ha afirmado Paulson.

La actriz y Pascal se conocieron a principios de los años 90, cuando este se mudó a Nueva York para estudiar interpretación en la New York University Tisch School of the Arts. Años después, el chileno se trasladaría a Los Ángeles, donde comenzaría a encadenar pequeños papeles en ficciones como Buffy, cazavampiros o Undressed.

"He muerto varias veces", asegura Pascal sobre esa época: "Creía que si no conseguía tener mucha exposición para cuando llegara a los 29 años, se acababa, así que reajustaba constantemente lo que significaba comprometer mi vida a esta profesión".

Casi dos décadas después, Juego de tronos lo lanzó a la fama, Narcos confirmó que no debíamos perderlo de vista y The Mandalorian y The Last of Us lo han convertido en la estrella del momento. "Todo el mundo quiere un trozo de él", afirma Paulson: "Quieres que tenga éxito y para mí eso es señal de una gran estrella de cine".

