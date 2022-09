Saoirse Ronan no estará en la 'Barbie' de Greta Gerwig después de todo

Barbie va a ser todo un evento hollywoodiense. Ya lo era tras un desarrollo convulso, del que se cayeron figuras como Amy Schumer o Diablo Cody, y también cuando confirmó quién escribiría y dirigiría: Greta Gerwig se haría cargo de la puesta en escena para su segundo largometraje a partir de un guion que ella misma había escrito con Noah Baumbach. El currículo como directora de Gerwig era impresionante (aun limitándose a Lady Bird y Mujercitas), pero es que además Barbie se las apañó muy pronto para congregar a un reparto de campanillas: Margot Robbie como Barbie y Ryan Gosling como Ken, rodeados de nombres como Kate McKinnon, Simu Kiu, Ncuti Gatwa, Michael Cera o Emma Mackey.

La idea es que muchos de estos intérpretes den vida a varias versiones de Barbie y Ken mientras Will Ferrell encarna a un empresario juguetero, y a comienzos de ese año trascendió el nombre de otras dos figuras encargadas de interpretar a la muñeca titular: Saoirse Ronan y la cantante Dua Lipa. Lo de Ronan tenía sentido puesto que ha protagonizado las dos anteriores películas de Gerwig (siendo nominada al Oscar por ambas), pero People se hace ahora eco de que esta intervención no ha sido posible. Ronan iba a grabar en efecto un cameo para Barbie, pero conflictos en su agenda lo han impedido y la actriz de Brooklyn se ha quedado fuera de la producción. Toda una tragedia para los fans de ambas.

“Se suponía que iba a hacer un cameo porque vivo en Londres y ahí era donde estaban rodando. Había todo un personaje que iba a interpretar, otra Barbie. Me dio mucha pena no poder hacerlo”, declara Ronan. La actriz no fue capaz de llegar a un acuerdo con Gerwig, pero eso no evitó que poco después intentara forzar las cosas para que poder grabar el cameo, contactándole a ella y a Robbie (que también resulta ser la productora de Barbie). “He enviado mensajes a Margot y Greta preguntándole si a lo mejor podía pasarme por el fondo de algún plano”, continúa Ronan. Pero ni por esas. En su tercera película, Gerwig tendrá que prescindir por primera vez de la presencia de Ronan.

Warner Bros. tiene previsto estrenar Barbie el 21 de julio de 2023, poniendo en pie un inesperado duelo con la nueva película de Christopher Nolan luego de su salida de Warner y su incorporación a Universal: Oppenheimer, protagonizada por Cillian Murphy encabezando un reparto aún más lujoso que el del vehículo de la muñeca de Mattel.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.