Santiago Segura adelanta la Navidad al verano: primer tráiler de 'Padre no hay más que uno 3'

La máquina de Santiago Segura de fabricar taquillazos para toda la familia no se detiene. Fiel a su cita con la cartelera española, el cineasta estrenará este verano Padre no hay más que uno 3, nueva entrega de la comedia sobre los enredos de la familia numerosa de los García, que no para de recibir nuevas incorporaciones en cada película.

En este caso, se trata del papel del abuelo de la familia García, a quien interpreta Carlos Iglesias (Un franco, 14 pesetas) tras entrar en la producción en sustitución de Antonio Resines cuando tuvo que ser hospitalizado por covid en el mes de diciembre. Precisamente entonces fue cuando comenzó el rodaje de Padre no hay más que uno 3, porque a pesar de estrenarse en cines el próximo 15 de julio se trata de una película navideña.

Santiago Segura, que dirige y firma el guion junto a Marta González de Vega, interpreta de nuevo al padre de familia, con Toni Acosta retomando el papel de la madre y sus seis hijos: Martina D’Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos G. Morollón, Sirena Segura y Luna López. También regresan los cuñados interpretados por Leo Harlem y Silvia Abril, así como la suegra a la que da vida Loles León o Florentino Fernández en el papel del cura que encarnó en la anterior entrega. El músico El Cejas debuta interpretando al novio de Carlota.

Desarrollada entre Atresmedia y Amazon Prime Video, Padre no hay más que uno 3 llegará a los cines en verano y, aprovechando esa ambientación navideña de la historia, todo indica que podrá incorporarse al catálogo de la plataforma de streaming en las fechas propicias justo antes de que acabe el año.

