¿Qué ve y lee Santiago Segura? 5.000 Blu-rays, musicales de Broadway, cómics de Richard Corben...

Cine

“El otro día, veía de nuevo El emperador del norte, de Robert Aldrich, y la pelea final entre Lee Marvin y Ernest Borgnine me emocionaba, como el duelo a espada en Scaramouche o los gestos de Lon Chaney en Garras humanas. Cuando amas el cine, escoger una película es muy difícil… Desde El verdugo hasta Cantando bajo la lluvia, pasando por Los cuatrocientos golpes, hasta llegar a cientos que admiro. Poseo más de 5.000 Blu-rays”.

Fotograma de 'El emperador del norte' Cinemanía

Series

“Hombre rico, hombre pobre es historia de la televisión, como Yo, Claudio. Parece que las series empezaron con Los Soprano, Perdidos o Juego de tronos (que me apasionan), pero antes estuvieron los Grandes Relatos”.

Teatro

“Cuando vi Olimpic Man de Els Joglars con 16 años, no pensaba que el teatro podía ser tan creativo, crítico y divertido. Miguel del Arco tiene un gran talento. Me impresionó López Vázquez haciendo de Willy Loman en Muerte de un viajante. Y, luego, admiro a cualquiera que afronta un musical”.

Arte

“Idolatro a mi amigo, el pintor hiperrealista Agustín González; al grafitero Belin y a José María Cuasante, catedrático de la Facultad de Bellas Artes (y profesor mío en su día). Voy mucho a El arte del cómic, una galería de originales de cómic en la calle del Acuerdo, en Madrid”.

Iniesta de la Mancha, obra de Belin Cinemanía

Libros

“Tendría 11 años cuando me regalaron por mi cumpleaños Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Me di cuenta del poder de la palabra escrita, de cómo detonaba la imaginación y podía llevarte a estados emocionales muy diferentes de párrafo a párrafo. Soy muy ecléctico, pero me encantan las biografías de viejas glorias de Hollywood y actores míticos (la de Alfredo Landa es maravillosa y la de Fernán Gómez, una joya literaria)”.

Música

“Me encantan Frank Sinatra, Paul Williams y The Beatles. El mejor concierto de mi vida ha sido uno de Queen en el campo del Rayo Vallecano”.

Cómic

“Mi cómic más preciado es cualquiera de Richard Corben: Mundo Mutante, Rowlf, Bloodstar… Tengo muchos autores favoritos, entre ellos, Francisco Ibáñez, Giraud/Moebius, Carlos Giménez, Will Eisner, Alex Raymond, Charles Schulz, Quino o Carl Barks. Mi última compra ha sido la colección completa de los archivos del Creepy por eBay”.

'Rowlf', de Richard Corben Cinemanía

Viajes

“Intento ir una vez al año a Nueva York y ver todos los musicales de estreno en Broadway. Me apetecería ir a Tokio”.