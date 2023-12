Santiago Segura anuncia fecha de estreno para 'Padre no hay más que uno 4' (que ya tiene tráiler)

En 2019 Padre no hay más que uno fue la película más taquillera del cine español. Santiago Segura, luego de la transición de Sin rodeos, se apartaba definitivamente de la estela de Torrente para centrarse por entero en la comedia familiar, donde no dejaría de encadenar taquillazos desde ese momento. Alrededor de Padre no hay más que uno han surgido otras marcas provechosas como A todo tren o Vacaciones de verano (estrenada este mismo año con el éxito acostumbrado), mientras Segura volvía a cada tanto a la franquicia principal. Así que ya ha habido tres películas de Padre no hay más que uno.

Y vamos de camino a una cuarta. Segura acaba de anunciar con Sony Pictures el futuro estreno de Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. Ya le ha puesto fecha: será el 18 de julio de 2024, y aunque aún quede más de un año para esto la distribuidora ya ha publicado un tráiler. Más o menos: en realidad se trata de un avance que no cuenta con imágenes de la cuarta entrega, sino que constituye una recapitulación de lo que ha ido ocurriendo en las películas previas. “Vuelve una familia muy muy querida. Llegar aquí no ha sido nada fácil”, dice la voz en off, pasando revista de los enredos que ha atravesado Segura y quienes le rodean (gente como Toni Acosta, Loles León o Leo Harlem).

Campanas de boda (aún no sabemos a qué boda hace referencia), prosigue la historia de Padre no hay más que uno, Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra (que estrenada en 2020 incorporó a Loles León como la proverbial suegra) y Padre no hay más que uno 3, estrenada en el verano de 2022 pese a su ambientación navideña. Todas y cada una han arrasado en taquilla, lo que no ha evitado que Segura se maneje con cierta aspereza en Twitter según ha hecho el anuncio.

“Este cartel va a alegrar mucho a los que ven estas películas y las disfrutan (y van a dar también mucho que hablar a los imbéciles que las odian y critican sin haberlas visto)”, ha tuiteado Segura junto al póster de Padre no hay más que uno 4. Poco después, y tras la afloración de comentarios negativos a su post, ha escrito otro tuit enormemente largo (gracias a ser cuenta verificada) donde seguía revolviéndose contra los haters de sus películas. Tensión que, en cualquier caso, se olvidará cuando Campanas de boda arrase el verano que viene.

Este cartel va a alegrar mucho a los que ven estas películas y las disfrutan!!! 🙏🤗🙏

(Y va a dar también mucho que hablar a los imbeciles que las odian y critican sin haberlas visto 😂😂😂)

“Padre no hay más que uno 4”

Estreno verano2024 solo en cines! pic.twitter.com/HcoLY67xdR — Santiago Segura (@SSantiagosegura) December 20, 2023

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.