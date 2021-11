Sandra Bullock te reta a que averigües qué película de superhéroes rechazó

Aunque cada vez cueste más encontrarlos, sigue habiendo estrellas de Hollywood que no han participado en ninguna película de superhéroes. Sandra Bullock está entre esos intérpretes que se siguen resistiendo a las capas y mallas, aunque la actriz acaba de confesar que en su momento rechazó un filme del género.

Así lo ha confesado ella misma durante su reciente paso por el programa de Jimmy Kimmel (vía EW), en el que también ha confesado que fue su hijo Louis el que le dijo que no aceptara el papel. "Me propusieron algo que no era Marvel, pero mi hijo me dijo que no lo hiciera", ha asegurado.

Asimismo, Bullock ha confirmado que tampoco se trataba de un proyecto de DC: "Estaba de alguna manera en un lugar en el que Louis sentía que no debía hacerla... Y tenía razón. La vi cuando se estreno y pensé: '¡Oh! Es lamentable".

La actriz ha dado algunas pistas sobre el proyecto: ha dicho que su hijo tenía 6 años cuando pasó y ahora tiene 11, por lo que la oferta habría llegado más o menos en 2016. Pese a todo, y a los mejores intentos de Kimmel por sonsacarle información, Bullock ha añadido: "Me olvido de sus edades muy a menudo, igual tenía 4, igual tenía 7-8". Eso sí, la actriz confía en que la gente averigüe de qué proyecto se trata. ¿Alguna idea?

Telarañas y amazonas

En este mismo programa, Bullock también se ha referido a los rumores sobre posibles conversaciones que tuvo en el pasado para aparecer en las películas de Spider-Man en la piel de Madame Web. Ella ha insistido en que "jamás se me ha acercado Marvel".

No es la primera vez que se le ha relacionado con el universo de capas y mallas. Ya en 2009, durante una entrevista en la alfombra roja de los MTV, aseguró que en el pasado consideró dar vida a Wonder Woman. En 1999, Warner y el productor Joel Silver trataron de conseguir que Bullock se metiera en la piel de la heroína amazona, pero aquello tampoco llegó a cuajar.

